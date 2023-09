One More Gate : A Wakfu Legend, le roguelite-deckbuilder d’Ankama

Après avoir exploré le MMORPG tactique, Wakfu se met au deck-builder stratégique.

Ancré dans l’univers de Wakfu, One More Gate propose de suivre Oropo, un mystérieux Eliotrope, maître et fondateur de la Fratrie des Oubliés, une cohorte d’enfants divins abandonnés par leurs créateurs, dans sa quête pour accéder aux portails magiques et venir à bout des ennemis qui croisent sa route par le biais d’un deck-building rogue-lite qui offre un mélange détonnant d’exploration et de combats stratégiques en tour par tour.

Un trailer pour One More Gate : A Wakfu Legend

Durant leur aventure au sein de l’univers du Monde Des Douze, les joueurs de One More Gate : A Wakfu Legend devront alterner entre trois types de cartes, à savoir “Attaque”, “Défense” et “Boost”. En combinant ces éléments pendant divers combats, ils découvriront des combos dévastateurs pour triompher de leurs adversaires. Ils seront par ailleurs amenés à acheter des cartes et améliorer leurs ensembles de cartes en visitant le magasin de la ville. En progressant de niveau en niveau, ils renforceront leur puissance pour s’assurer que chaque tentative soit utile. Enfin, une jauge spéciale appelée la jauge Wakfu débloquera un pouvoir suprême une fois à son maximum.

One More Gate : A Wakfu Legend sortira le 12 septembre prochain sur PC et Mac via Steam et le Ankama Launcher. Une version Nintendo Switch sera disponible plus tard dans l’année.