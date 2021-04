OlliOlli World : un retour placé sous le signe de l’audace et de la nouveauté

Le jeu de skateboard revient avec une nouvelle direction artistique et un gameplay qui mêlera action et plateforme.

Les dieux du skate vont guider les joueurs de la ville fictive de Radland à atteindre le Gnarvana en réalisant des flips et autres tricks dans divers styles via des commandes millimétrées alliées à une jouabilité finement réglée. Les nouveaux venus peuvent d’ailleurs s’amuser grâce à un système de combo riche et tout ce qu’OlliOlli World peut offrir, tandis que les pro players ont la possibilité de faire étalage de leur adresse et maîtriser un grand nombre de figures, tout en accédant à des millions de niveaux uniques en mode bac à sable. Les joueurs peuvent aussi affronter des rivaux de même niveau, venus du monde entier, dans des ligues.

Un trailer pour OlliOlli World

Prévu pour cet hiver sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, OlliOlli World est le troisième opus de la série populaire OlliOlli.

“Nous sommes ravis de pouvoir enfin donner corps à notre vision originale de la série OlliOlli, grâce à cette évolution novatrice et ambitieuse“, a déclaré Simon Bennet, co-PDG de Roll7. “Nous voulions faire vivre toute l’étrangeté, les merveilles et la diversité du monde du skateboard dans un jeu consistant à tracer la route avec vos amis, à trouver des spots de dingue et à placer des tricks de malade, et par-dessus tout, à faire du skate partout où c’est possible“. Michael Worosz, vice-président exécutif et directeur de Private Division (filiale de Take-Two Interactive) ajoute : “On partage le même enthousiasme que Roll7 pour faire avancer la série OlliOlli avec une direction artistique innovante et spectaculaire, tout en respectant sa marque de fabrique, à savoir une jouabilité basée sur l’état de flux. Celui-ci est atteint en trouvant l’équilibre parfait entre concentration et relaxation. OlliOlli World propulse ce sentiment unique à des hauteurs inédites, grâce à un design intuitif et à des commandes millimétrées.“