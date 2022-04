Oculus Quest 2 : les accessoires dont vous avez absolument besoin (et ceux dont vous pouvez vous passer)

Les casques de VR sont aujourd'hui assez aboutis. S'ils sont livrés avec le nécessaire pour jouer, certains accessoires sont vite indispensables. Petit tour d'horizon.

Si vous vous êtes récemment offert un casque Oculus VR, vous avez probablement plongé dans la réalité virtuelle à corps perdu. Et vous vous demandez peut-être aussi quels accessoires peuvent améliorer encore l’expérience. Vous pouvez évidemment commencer à jouer avec uniquement le Quest 2 et ce qu’il y a dans la boîte, mais le casque a été pensé et conçu pour être personnalisé.

Vous pouvez changer l’élastique pour la tête, ajoutez une batterie, changer les manettes. Et les fabricants tiers ont des catalogues très fournis. Voici donc un guide des accessoires essentiels, facultatifs ainsi que ceux totalement inutiles.

Les accessoires essentiels pour l’Oculus Quest 2

Un kit de nettoyage

Comme tout appareil électronique, il faut garder le casque propre. Selon la page d’aide, il faut “utiliser un tissu micro-fibre sec pour nettoyer les lentilles. Ne pas utiliser de produits liquides ou chimiques.” Un tissu en micro-fibre quelconque fera parfaitement l’affaire, ou un kit dédié à l’Oculus, ou même un kit de nettoyage pour appareil photo.

Protection contre la sueur

Les jeux en VR vous font souvent bouger. Si vous avez l’habitude de prêter votre matériel, mieux vaut acheter ce qu’il faut pour limiter la sueur. Le Quest 2 est livré avec un revêtement en silicone pour éviter de devenir une éponge à sueur. Vous pouvez en acheter un deuxième, voire un troisième, pour les faire tourner.

Verres correcteurs

L’Oculus Quest 2 a été pensé pour être utilisé avec des lunettes de vue. Mais toutes les montures ne tiennent pas forcément sous le casque et l’expérience n’est pas franchement agréable. La solution : des verres correcteurs.

Vous pouvez faire faire des verres correcteurs à votre vue. Il suffit alors de les remplacer dans votre casque et vous n’aurez plus aucun souci.

Accessoires importants (mais pas obligatoires) pour l’Oculus Quest 2

Câble

Le Quest 2 a tout ce dont il a besoin dans la boîte, mais si vous voulez aller plus loin et le brancher à votre PC, il faut un câble. Selon Oculus, ce doit être un “câble USB haute qualité supportant la data et l’alimentation”. Comme souvent, il y a le câble officiel et de nombreuses options de fabricants tiers.

Batterie

L’autonomie du casque est d’environ 2 heures, ce qui est assez peu. Fort heureusement, il existe de nombreux packs de batterie sur le marché. Le VR Power 2, par exemple, se connecte sur l’arceau pour la tête et fait passer l’autonomie à 8 à 10 heures (et offre un contrepoids, rendant le casque plus confortable à porter).

Une meilleure sangle pour la tête

Certains se plaignent de la fixation pour la tête. Là encore, les accessoiristes ont certainement ce qu’il vous faut. Il y a par exemple la solution Kiwi, ou Eyglo, à vous de voir.

Les accessoires non essentiels pour le Quest 2

Un étui de transport

Si vous emmenez votre casque avec vous, vous avez besoin d’un étui. À moins d’utiliser la boîte dans laquelle il est livré.

Sangles pour les manettes

Les sangles livrées avec les manettes conviennent parfaitement, évitant que les manettes ne volent dans la pièce. Certaines sont mieux, mais c’est une dépense supplémentaire pas vraiment nécessaire.

Écouteurs

L’audio de l’Oculus Quest 2 n’est pas formidable. C’est bien mieux avec des écouteurs. Gardez cependant bien à l’esprit que le casque n’est compatible qu’avec un jack 3.5 mm ou de l’USB-C.

Contrepoids

Lors de sessions de longues durées, le poids du casque peut se faire sentir sur votre cou. Utiliser un contrepoids permet de réduire les tensions sur le cou.

Accessoires totalement inutiles pour l’Oculus Quest 2

Coque de protection

Pourquoi quelqu’un aurait-il besoin de protéger les éléments extérieurs du casque ? Y a-t-il des gens qui lancent leur casque VR dans tous les coins ? Qui foncent dans les murs avec ?

Crosse de pistolet pour les manettes Oculus

Cela offre “un centre de gravité amélioré et une meilleure répartition du poids” pour vos manettes. Hmm, ok. Et il y a même, d’ailleurs, un fusil.

Poignées pour sabres

La lumière ne pèse rien, alors ajouter ses poignées en mousse à vos manettes pour jouer à Beat Saber viendra même rendre le jeu moins réaliste. Et en ajoutant de la longueur à vos manettes, vous risquez même de casser quelque chose chez vous.