Ocean’s Eleven : Josh Gad rejoint un prequel aussi secret qu’ambitieux

Le prequel d’Ocean’s Eleven étoffe son casting avec Josh Gad. On sait encore peu de choses, sauf l’essentiel : l’enjeu commence à se préciser.

En bref Josh Gad rejoint le prequel d’Ocean’s Eleven

L’intrigue se déroule à Monaco en 1962

Bradley Cooper réalise, écrit et joue

On connaît enfin un nom de plus, mais le plus intéressant est presque ailleurs. Ce prequel d’Ocean’s Eleven reste très verrouillé, et pour une franchise aussi installée, c’est plutôt malin.

Un film de braquage qui préfère garder ses cartes

Ce que l’on sait tient en quelques éléments, pas beaucoup plus. À CinemaCon, Margot Robbie a expliqué que le film ne suivrait pas Danny Ocean, mais ses parents, ceux dont il aurait tout appris. Et l’action se jouera pendant le Grand Prix de Monaco 1962, avec, selon l’actrice, un braquage d’ampleur au cœur du récit.

Dit comme ça, le cadre a de l’allure. Un film de casse en costumes, dans la Riviera du début des années 1960, avec la mécanique très codifiée d’Ocean’s, ça peut vite tourner à l’exercice de style. Ou, au contraire, retrouver un vrai sens du jeu. C’est là que le projet devient intriguant.

Josh Gad arrive dans un rôle décrit comme important

D’après Variety, Josh Gad rejoint le film dans un rôle important. Pas de nom de personnage, pas d’indication sur sa place exacte dans le braquage, rien. Résultat, l’annonce dit surtout une chose, le casting continue de prendre de l’épaisseur.

Pour l’acteur, cette arrivée s’ajoute à une période déjà chargée, entre Spaceballs: The New One, les suites de Angry Birds et de Frozen, ainsi qu’une adaptation de Oh, The Places You Will Go. Bref, ce n’est pas un simple caméo de prestige qu’on semble préparer ici.

Bradley Cooper et Wagner Moura donnent le ton

Le projet repose aussi sur des choix assez précis. Bradley Cooper ne se contente pas de jouer, il réalise et écrit le film. On le connaît comme acteur, évidemment, mais sa présence derrière la caméra donne une autre couleur à l’ensemble, un peu plus auteur, un peu moins automatique.

À ses côtés, Margot Robbie est bien au casting. Wagner Moura, lui, jouera le méchant, ce qui est une très bonne idée sur le papier tant l’acteur impose une présence nette. Monica Barbaro serait aussi en discussions pour rejoindre le long-métrage. Et la production doit démarrer plus tard ce mois-ci, ce qui explique sans doute pourquoi les annonces s’accélèrent.

Le sixième film d’une saga qui continue de se réinventer

Quand ce prequel, encore sans titre, sortira en juin prochain, il deviendra le sixième film de la franchise. L’histoire a commencé avec Ocean’s 11 en 1960, avant le remake de 2001 avec George Clooney et sa distribution XXL. Puis sont arrivés Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen et, en 2018, le détour par Ocean’s 8, centré sur Debbie Ocean, la sœur de Danny Ocean.

C’est sans doute ça, le vrai sujet. La saga ne revient pas seulement pour capitaliser sur un nom connu. Elle cherche un autre point d’entrée, plus ancien, plus élégant aussi. Si le film tient sa promesse, il peut faire plus que prolonger la marque, il peut lui redonner un peu de relief.