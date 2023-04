Obi-Wan Kenobi ne reviendra pas pour une deuxième saison… pour le moment

La deuxième saison de la série télévisée Obi-Wan Kenobi n'est pas la priorité de Disney et Lucasfilm.

Malgré son succès sur la plateforme de streaming Disney+ (1,8 million de téléspectateurs pour l’épisode final ou 2,14 millions de téléspectateurs pour le pilote), un renouvellement de la série télévisée Obi-Wan Kenobi pour une saison supplémentaire n’est pas au programme dans l’immédiat à cause des nombreux projets sur le petit écran, mais également le grand écran, autour de la célèbre licence space opera créée par George Lucas.

Lucasfilm President Kathleen Kennedy on Daisy Ridley’s New Rey Film, ‘Obi-Wan Kenobi’ Season 2 and Rian Johnson’s ‘Star Wars’ Future https://t.co/TrdJ2ePol1

— Variety (@Variety) April 8, 2023