Obi-Wan et Yoda : leur erreur commune dans Star Wars a scellé le sort des Jedi avec l’Ordre 66

Les erreurs similaires commises par Obi-Wan Kenobi et Maître Yoda dans l'identification des Sith durant les premiers films Star Wars ont finalement conduit à la dévastation des Jedi.

Tl;dr Obi-Wan Kenobi et Yoda n’ont pas identifié les Sith.

Ceci a conduit à la dévastation des Jedi.

Leur échec à écouter la Force a scellé le sort des Jedi.

Le film Star Wars, épisode I : La Menace fantôme a révélé ces erreurs.

Une faille Jedi majeure révélée

Dans le célèbre univers de Star Wars, l’épisode I : La Menace fantôme, a donné au public un aperçu inédit d’une nouvelle ère. Le film a non seulement illustré les origines d’Anakin Skywalker et la montée au pouvoir de Sheev Palpatine, mais a également mis en lumière une erreur majeure des Jedi qui a finalement conduit à l’Ordre 66.

Les Sith, adversaires de longue date des Jedi dans la saga Star Wars, ont souvent été en conflit en raison de leurs différentes valeurs et croyances. Malgré leur capacité à se détecter mutuellement grâce à la Force, les Jedi ont échoué à reconnaître Palpatine et son association avec le côté obscur. Ce manque de discernement a conduit à l’extermination quasi totale des Jedi lorsque Palpatine a ordonné à l’armée de clones d’exécuter l’Ordre 66.

Yoda et Obi-Wan Kenobi face à la menace Sith

Dans le roman Queen’s Peril d’EK Johnston, qui se déroule peu avant les événements de Star Wars, épisode I : La Menace fantôme, Maître Yoda ressent la présence de Palpatine dans la Force, mais ne peut la décrire que comme du “néant”. Malgré cette proximité avec Palpatine, Yoda n’est pas parvenu à identifier la menace qui se profilait.

De même, au début de Star Wars, épisode I : La Menace fantôme, Obi-Wan Kenobi confie à Qui-Gon Jinn qu’il a un mauvais pressentiment. Ce dernier, bien que récurrent dans la franchise Star Wars, met en évidence le fait qu’Obi-Wan sentait que quelque chose n’allait pas dans la Force.

L’arrogance des Jedi et la montée des Sith

L’arrogance des Jedi, qui pensaient qu’il ne restait plus de Sith, était naïve et a permis à l’Ordre Jedi d’être manipulé pour participer aux Guerres des Clones. La dévastation des Jedi ne peut être entièrement attribuée à Yoda et Obi-Wan, mais leurs sentiments durant Star Wars, épisode I : La Menace fantôme montrent que les Sith les manipulaient déjà.