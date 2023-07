Oaken : le roguelike tactique quitte son accès anticipé

Laki Studios annonce la fin de l'accès anticipé d'Oaken.

À mi-chemin entre le roguelike et le jeu de rôle, Oaken propose une campagne orientée sur les héros et la gestion des cartes. Sur une carte du monde générée aléatoirement, les joueurs découvriront de nombreux niveaux, des boss redoutables et des événements passionnants. En outre, les combats se déroulent sur une grille hexagonale où la position et la rotation sont primordiales. En explorant le Grand Chêne, les joueurs rassembleront des alliés et divers objets, apprendront à utiliser le positionnement à leur avantage et amélioreront leurs sorts et leurs esprits pour les adapter à leur style de jeu unique.

Un trailer pour Oaken

L’histoire d’Oaken plonge les joueurs dans un monde mythique, existant dans un espace et un temps non conventionnels, étendu entre les branches du Grand Chêne. Les habitants de ce monde sont des esprits qui écoutent la même voix, appelée le Chant du Chêne. Cependant, la voix finit par se taire et déclenche une série d’événements qui mènent à une lutte qui peut soit guérir, soit détruire le Grand Chêne.

Oaken sortira le 20 juillet prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, PC via l’Epic Games Store, Steam et GOG. La version complète d’Oaken propose de nombreux nouveaux contenus aux joueurs, notamment une faction entièrement nouvelle et un nouveau héros doté d’un ensemble unique d’unités et de sorts. De plus, ils pourront compter sur quelques guides supplémentaires et un monde alternatif pour chacun des trois premiers chapitres.