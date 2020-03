Nvidia GeForce Now : Epic Games, Ubisoft et CD Projekt RED soutiennent la plateforme cloud gaming

Malgré la perte de titres importants dans son catalogue, le service GeForce Now de Nvidia est fermement soutenu par des grands noms de l'industrie vidéoludique.

Alors que les éditeurs Activision Blizzard, Bethesda et 2K Games ont décidé de déserter et supprimer leurs jeux de Nvidia GeForce Now, le fondateur et PDG d’Epic Games n’a pas hésité à vanter les mérites de la plateforme cloud gaming du fabricant de semi-conducteurs américain sur les réseaux sociaux : “Nous soutenons de tout cœur le service GeForce Now de Nvidia, avec Fortnite et les autres jeux de l’Epic Games Store qui choisissent d’y participer, y compris des exclusivités. Nous allons en améliorer l’intégration au fil du temps. C’est la plateforme la plus accueillante pour les développeurs et les éditeurs par rapport aux autres services de streaming de jeux vidéo. Il n’y a aucune taxe sur les revenus des jeux. Les entreprises de jeux vidéo qui souhaitent faire avancer l’industrie d’une façon saine pour tout le monde devraient soutenir ce type de service.”

Outre sa belle amitié avec Google, Ubisoft partage le même avis que Tim Sweeney d’Epic Games : “Nous soutenons pleinement GeForce Now de Nvidia, avec un accès complet à nos jeux PC depuis la boutique Ubisoft ou tout autre magasin de jeux pris en charge. Nous pensons qu’il s’agit d’un service de pointe qui offre aux joueurs PC actuels et nouveaux une expérience haut de gamme avec plus de choix dans la manière et l’endroit où ils jouent à leurs jeux préférés.”

CD Projekt RED réaffirme son support pour GeForce Now de Nvidia

En plus d’Ubisoft et Epic Games, le studio polonais CD Projekt RED a également expliqué que le service de streaming de Nvidia était une belle opportunité pour les joueurs sur PC. Les premiers jeux de la licence The Witcher sont d’ores et déjà compatibles avec GeForce Now, et Cyberpunk 2077 le sera aussi à son lancement.