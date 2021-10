Nouvel Apple MacBook Pro : le port jack peut alimenter les casques à haute impédance

Le port jack du nouveau MacBook Pro a été grandement amélioré. Il peut désormais gérer les casques à haute impédance.

Le problème avec les casques de très haute qualité, c’est que certains d’entre eux ont besoin de davantage de puissance pour être utilisés que la majorité des casques. C’est pour cette raison que, pour certains modèles, il est recommandé d’utiliser un amplificateur pour pouvoir profiter pleinement de ce qu’ils ont à offrir. Cela nécessite donc de transporter un accessoire supplémentaire, pas toujours très simple. Bonne nouvelle cependant avec les nouveaux MacBook Pro.

Le port jack du nouveau MacBook Pro a été grandement amélioré

La bonne nouvelle, c’est que, si vous avez l’intention d’acheter l’un des tous nouveaux MacBook Pro 14 ou 16 pouces le marque à la pomme, Apple a mis à jour sa page d’aide dédiée. Dans ce nouveau document, on peut notamment lire que le port jack de la machine a capable d’alimenter les casques à haute impédance. Et dans certains cas, celui-ci pourrait même permettre de se passer de l’amplificateur dédié.

Il peut désormais gérer les casques à haute impédance

Si l’on en croit le document de la firme de Cupertino, les nouveaux MacBook Pro sont équipés d’un détecteur de charge DC, d’un voltage de sortie adaptable et d’un convertisseur numérique-analogique. “Lorsque vous brancher un casque avec une impédance de moins de 150 ohms, la prise jack fournit jusqu’à 1,25 V de valeur efficace. Pour les casques avec une impédance comprise entre 150 et 1 000 ohms, la prise jack délivre 3 V de valeur efficace. Cela peut supprimer le besoin d’un amplificateur casque externe.”

Voilà donc une fonctionnalité bien sympathique qui devrait se révéler très utile, surtout si vous travaillez à l’extérieur et qu’il faut bien admettre qu’il n’est pas très pratique de trimbaler son amplificateur avec soi. Dans certains cas, il sera toujours préférable d’avoir justement cet amplificateur externe mais c’est une bonne chose de voir que la firme de Cupertino pense aux utilisateurs plus “pro”, que ceux-ci travaillent dans le domaine du son ou non.