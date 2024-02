Nouveau report pour le lancement de Homeworld 3, il faut désormais patienter jusqu’à mai

La décision a été prise suite aux retours des tests de jeu effectués.

Tl;dr Homeworld 3 , très attendu, reporté à nouveau.

, très attendu, reporté à nouveau. Le nouveau lancement est prévu pour le 13 mai 2024.

Des problèmes de jeu ont été découverts lors de la démo publique.

De nouveaux modes de jeu, y compris PvP et coopération, sont prévus.

Anticipation grandissante pour Homeworld 3

La communauté de joueurs tient son souffle : l’éditeur Gearbox Publishing et le développeur Blackbird Interactive ont annoncé un autre report de la sortie de Homeworld 3.

Attendu initialement pour 2022, le jeu a subi plusieurs reports, avec une date désormais fixée au 13 mai 2024, après une prévision de lancement en mars de la même année.

Décision influencée par les joueurs

La décision de retarder la sortie a été prise suite à une session de jeu par des utilisateurs externes à la société. Ceux-ci ont apporté des “perspectives et compréhensions additionnelles qui seront intégrées pour faire de Homeworld 3 la meilleure expérience possible”, comme l’a expliqué l’équipe. De plus, la démo publique a révélé divers problèmes, notamment en ce qui concerne la caméra et d’autres commandes.

Objectifs ambitieux pour le nouveau titre

Homeworld 3 se veut la digne suite de son prédécesseur. L’équipe de développement s’efforce non seulement de capturer l’atmosphère adorée du précédent opus, mais également d’introduire de nouveaux modes de jeu, tels que le joueur contre joueur (PvP) et le mode de coopération. Ce dernier, appelé “War Games”, ajoutera un aspect roguelike qui pourrait s’avérer être l’atout du titre.