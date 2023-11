Nothing retire son application de chat compatible iMessage suite à d’importantes inquiétudes sur la vie privée

L'application basée sur Sunbird, encore en version bêta, a été retirée du Play Store. Que va-t-il se passer maintenant pour cette application ?

Nothing Chats, l’application qui promettait de résoudre les dilemmes éternels de messagerie entre Android et Apple, a été retirée du Play Store seulement un jour après sa sortie. Le lancement de l’application est désormais reporté “jusqu’à nouvel ordre”.

Depuis son annonce, la critique distinguée a vu grandir ses rangs. Les préoccupations sont principalement liées aux risques de sécurité posés par une application comme Nothing Chats. “Intrinsèquement moins sécurisée”, telle est l’opinion qui semble faire consensus.

We've removed the Nothing Chats beta from the Play Store and will be delaying the launch until further notice to work with Sunbird to fix several bugs.

We apologise for the delay and will do right by our users.

— Nothing (@nothing) November 18, 2023