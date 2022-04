No More Heroes 3 ne sera bientôt plus une exclusivité Nintendo Switch

Le troisième opus de la licence No More Heroes du studio japonais Grasshopper Manufacture sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC dès cet automne.

Neuf ans après les événements de Desperate Struggle, l’incontournable Travis Touchdown se voit forcé de sortir de sa retraite pour redevenir l’assassin numéro un au monde, ce qui va le conduire à défendre Santa Destroy et la Terre dans une épreuve de force intergalactique, tout en prouvant qu’il n’est pas seulement un has-been dépassé qui parle à son chat : “Faites chauffer vos katanas à rayon, serrez le tout nouveau gant de la mort et préparez-vous à participer à des batailles de boss scandaleuses contre le maléfique Prince FU et ses neuf sbires extraterrestres, tandis que le héros otaku se fraie un chemin vers le sommet du classement des super-héros galactiques !”

Our favorite otaku assassin returns! Travis Touchdown has been forced out of retirement to defend not only Santa Destroy, but Earth itself! Bring on the beam katana and take on Travis' toughest challenge yet in #NoMoreHeroes3, coming this fall to PS4, PS5, Xbox, and PC! pic.twitter.com/kdEJnonUd5 — XSEED Games (@XSEEDGames) April 15, 2022

Distribuée par XSEED Games, une édition physique Day 1 comprendra un exemplaire du jeu, un livre d’art à couverture souple (5,3 x 7,3 cm) avec 70 pages de contenu, un CD contenant des morceaux de la bande-son et une plaque d’immatriculation commémorative de motard Santa Destroy de 7 x 4 cm, le tout dans une boîte personnalisée comportant une illustration originale de l’artiste Yusuke Kozaki. Les versions PlayStation, Xbox et PC de No More Heroes 3 comprendront des graphismes haute définition améliorés, des fréquences d’images plus élevées et des temps de chargement plus rapides.

Plus d’exclusivité Nintendo Switch pour No More Heroes 3