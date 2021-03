Nintendo Switch : pas de nouveau modèle avant le premier trimestre 2022 ?

Les rumeurs vont bon train concernant l'arrivée d'un nouveau modèle de Nintendo Switch. La question n'est donc plus tant de savoir si mais quand ce modèle sera lancé.

Les rumeurs sont généralement un bon indicateur de l’arrivée de tel ou tel appareil électronique. Depuis de longs mois, plusieurs années même, l’on en entend parler d’une nouvelle Nintendo Switch, une version avec des performances améliorées, plus puissante, avec la 4K ou pourquoi pas un écran OLED. La question n’est plus tellement de savoir si ce modèle verra le jour mais quand. Et il se pourrait qu’il faille attendre encore assez longtemps.

Pas de nouvelle Nintendo Switch avant le premier trimestre 2022 ?

Les rumeurs sont aujourd’hui nombreuses quant au fait que Nintendo travaillerait sur une nouvelle version de sa si populaire Switch. Et chaque fois que nous découvrons l’une de ces nouvelles versions, Big N prend la parole pour nier la chose publiquement, ce qui nous amène à nous demander si nous aurons effectivement un jour une version améliorer de la console, d’autant plus maintenant que Sony et Microsoft ont lancé leurs consoles nouvelle génération.

C’est ce que croit savoir Bloomberg

Si l’on en croit un nouveau rapport de Bloomberg, il semblerait que ce nouveau modèle de Switch soit bel et bien une réalité. Et bien que la date de commercialisation exacte soit encore un mystère, il semblerait que ce ne soit pas avant mars 2022. Cela signifie qu’il y a de grandes chances que nous ne puissions pas profiter de cette nouvelle version cette année. Il faudrait attendre au moins le premier trimestre 2022 pour découvrir ce modèle.

Il est assez logique finalement que Nintendo commercialise un nouveau modèle, plus performant et amélioré. À l’heure actuelle, si la Switch est effectivement une console extrêmement réussie et sympathique, certaines de ses fonctionnalités paraissent assez vieillissantes, comme sa résolution – les dernières consoles en date faisant de la 4K un standard -. Le processeur aurait aussi grandement intérêt à être amélioré, cela permettrait aux développeurs de proposer des jeux plus demandeurs en ressources.

Les dernières rumeurs en date autour de ce nouveau modèle de Nintendo Switch affirment aussi qu’un écran tactile de 7 pouces pourrait faire son apparition, compatible 4K. Toujours est-il que personnes à l’extérieur de Nintendo ne sait de quoi seraient faites les spécifications finales de ce modèle. À suivre !