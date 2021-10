Nintendo Switch : 17 paramètres que vous devriez absolument connaître et utiliser

La Nintendo Switch dispose d'un certain nombre de paramètres système permettant d'affiner la configuration, pour une meilleure expérience de jeu au quotidien.

La Nintendo Switch peut tout aussi servir de console de salon que de console portable et fonctionne aussi bien avec des jeux en version physique que numérique. Ce qui facilite grandement le jeu au quotidien. Mais si vous avez passé tout votre temps à explorer Hyrule dans Breath of the Wild, traverser les donjons de Hadès ou tenter de collecter les 999 lunes de puissance dans Super Mario Odyssey, vous n’avez peut-être pas pris le temps d’explorer les paramètres système de la console. En voici 17 qui méritent d’être connus.

Désactiver le verrouillage de la console en sortie de veille

Si vous en avez marre de devoir appuyer trois fois sur le même bouton pour déverrouiller votre Switch, sachez qu’il est possible de désactiver cette fonction. Dans Paramètres de la console > Verrouillage de l’écran, vous pouvez désactiver “Verrouillage de l’écran”. Après cela, vous n’aurez plus qu’à presser le bouton A une fois pour la déverrouiller.

Archivage rapide

Si vous vous retrouvez à court d’espace libre sur le SSD interne de 32 Go de la console, ou même si l’espace supplémentaire de votre carte SD est plein, il est possible de libérer rapidement de l’espace en archivant les logiciels téléchargés. Cette fonctionnalité supprime les jeux de votre Switch sans pour autant supprimer les données de sauvegarde ou l’icône du jeu. Ainsi, vous pourrez facilement retélécharger le jeu depuis l’écran d’accueil et reprendre où vous vous étiez arrêté(e).

Direction Paramètres de la console > Gestion des données puis Archivage rapide. Votre Switch va alors charger les titres disponibles, avec les informations de la place qu’ils occupent et s’ils sont actuellement sur le mémoire interne ou une carte SD. Si vous voyez un jeu que vous voulez supprimer, tapotez dessus. Lorsque vous avez terminé votre sélection, tapotez sur “Archiver”.

Sauvegardes dans le cloud (Nintendo Switch Online)

Si vous avez un abonnement Nintendo Switch Online, vous ne pouvez pas manquer cette fonctionnalité : Nintendo vous permet de sauvegarder automatiquement vos parties sur votre compte. Ainsi, s’il arrive quoi que ce soit à vos données sur la console, vous pourrez les récupérer depuis le cloud et reprendre le jeu. Vous pouvez même choisir d’écraser automatiquement les données de la Switch si celles présentes dans le cloud sont plus récentes.

Pour accéder à ces options, direction Paramètres de la console > Sauvegardes cloud.

Gérer les captures d’écran et vidéos

Si vous réalisez des captures d’écran et autres vidéos sur votre Switch, vous savez qu’elles prennent vite beaucoup de place. Et si vous en avez marre de les gérer dans votre Album, vous pouvez utiliser les paramètres de la console.

Dans Paramètres de la console > Gestion des données > Gestion des captures d’écran et des vidéos, vous pouvez définir un emplacement par défaut pour la sauvegarde de ces fichiers, les supprimer, choisir de les copier sur une carte microSD, les gérer individuellement ou copier vos captures d’écran vers un ordinateur.

Passer l’écran de sélection

Cette option permet de faire disparaître l’écran qui vous demande quel compte utilisateur jouera au jeu sélectionné. C’est parfait pour celles et ceux qui veulent jouer tout de suite, sans devoir tapoter sur l’icône de leur profil à chaque fois. Cela se configure dans Paramètres de la console > Utilisateurs > Passer l’écran de sélection.

Cette option n’apparaît que si vous n’avez qu’un seul profil sur votre Switch. Si vous la partagez avec d’autres, il vous faudra sélectionner votre profil à chaque fois que vous lancez un jeu.

Créer un Mii

Si vous n’êtes pas du genre à plonger dans les paramètres, vous ne savez peut-être pas que vous pouvez créer un Mii depuis la Switch. Oui, il s’agit du même Mii que celui de la Wii. Si vous voulez votre dose de nostalgie, direction Paramètres de la console > Mii > Créer/Modifier un Mii.

Choisir un thème

Au cas où vous ne le sauriez pas, vous pouvez changer de thème sur votre Switch. Il n’y a cependant que deux options, “Blanc classique” ou “Noir classique”. De là à justifier l’existence d’une section dédiée dans les Paramètres ? Espérons que Nintendo décide d’en ajouter de nouveaux…

Veille automatique

Par défaut, la Switch se met en veille après 10 minutes en mode portable et après une heure lorsque connectée sur le dock. Si vous voulez changer ces délais – ou désactiver l’option complètement -, direction Paramètres de la console > Veille. Choisissez ensuite Veille auto (console utilisée sans téléviseur) ou Veille auto (console utilisée avec un téléviseur).

Changer la configuration des boutons

La configuration des boutons permet d’affiner les actions derrière les boutons des Joy-Con. Si vous pensez que le bouton B devrait être le bouton A (pour faire comme sur Xbox et PlayStation), vous pouvez le faire. Dans Paramètres de la console > Manettes & Capteurs > Changer la configuration des boutons, choisissez la manette à modifier puis sélectionnez Changer.

Connexion par câble des manettes Pro

Vous pourriez penser que vos manettes répondent dans l’instant dès lors que vous appuyez sur un bouton, mais ce n’est pas toujours le cas. Les communications sans fil entre vos Joy-Con et la Switch sont très rapides mais ce n’est pas parfait. Il y a toujours un petit décalage entre l’appui sur le bouton et l’action à l’écran.

Ce décalage peut ne pas vous perturber mais pour celles et ceux qui ont besoin d’instantané – sur un jeu comme Smash Bros. par exemple – c’est vital. C’est pour cela que Nintendo a ajouté un paramètre Pro Controller Wired Communication, qui permet de traiter une manette Pro Controller connectée en USB comme une manette filaire. Vous pouvez l’activer dans Paramètres de la console > Manettes & Capteurs > Connexion par câble des manettes Pro.

Mise à jour des manettes

Vous savez très certainement qu’il faut mettre la Switch à jour de temps à autre, mais saviez-vous qu’il faut aussi parfois mettre à jour les Joy-Con ? Nintendo publie des mises à jour assez fréquemment mais ne communique pas (souvent) sur l’intérêt de ces mises à jour. À moins que vous ne connaissiez l’existence de ce paramètre, vous pourriez ne jamais savoir que vos Joy-Con ont une mise à jour disponible.

Pour vérifier, rendez-vous dans Paramètres de la console > Manettes & Capteurs puis Mise à jour des manettes. Malheureusement, cette opération ne corrigera pas un éventuel problème de drift.

Calibrer les boutons

Vous avez l’impression que vos Joy-Con réagissent bizarrement ? Des soucis avec la détection de mouvement ? À moins qu’il ne s’agisse d’un problème de drift, vous pourriez vouloir essayer de recalibrer les sticks et les gyroscopes. Pour ce faire, direction Paramètres de la console > Manettes & Capteurs > Calibrage des sticks ou Calibrage des gyroscopes.

Audio Bluetooth

Celui-ci est assez récent, mais très attendu par les joueurs. La Switch permet enfin d’appairer un casque ou des écouteurs Bluetooth de manière native, sans donc devoir passer par un accessoire tiers. Vous trouverez l’option dans Paramètres de la console > Audio Bluetooth.

Ajuster la taille de l’écran

La Switch dispose d’un paramètre dédié pour s’assurer que l’écran de jeu corresponde parfaitement à la taille de votre TV. Lorsque votre Switch est sur le dock, direction Paramètres de la console > Sortie TV > Ajouter la taille de l’écran. Vous verrez alors un guide sur le téléviseur avec des flèches, vous demandant d’ajuster la taille jusqu’à correspondre parfaitement. Vous pouvez zoomer avec les Joy-Con. Lorsque les flèches coïncident parfaitement avec les bords de votre TV, confirmez avec OK.

Réduction des brûlures d’écran

Vous avez déjà probablement remarqué que la Switch baisse la luminosité après 5 minutes d’inactivité. Ceci est dû à la fonctionnalité de réduction des brûlures d’écran. Si vous avez un TV susceptible de souffrir de brûlures, réduire la luminosité diminue les risques.

Cela étant dit, pour les jeux sur lesquels vous n’avez pas besoin de toucher la manette pendant un certain temps, ce peut être un problème. Plutôt que de devoir toucher au joystick toutes les cinq minutes, vous pouvez désactiver la fonctionnalité dans Paramètres de la console > Sortie TV > Réduire les brûlures d’écran.

Allumage TV/console synchronisé

Par défaut, la Switch est configurée pour être synchronisée avec le status de votre TV. Cela signifie que, sur les TV compatibles, votre Switch passera en veille quand vous éteignez le TV et le TV s’allume quand la Switch sort de veille. Cela peut être idéal pour certains, très gênant pour d’autres. Parfois, vous ne voulez pas que la Switch allume le téléviseur.

Pour désactiver cette option, direction Paramètres de la console > Sortie TV > Allumage TV/console synchronisé.

Mise à jour du dock

Comme vos Joy-Con, la station d’accueil (dock) de la Switch a parfois des mises à jour de firmware. Et comme pour les Joy-Con, celles-ci ne sont pas annoncées. C’est à vous d’aller initier le processus de mise à jour. Pour ce faire, direction Paramètres de la console > Console > Mettre la station d’accueil à jour.

À noter, votre Switch doit être branchée sur le dock pour pouvoir effectuer ladite mise à jour.