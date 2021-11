Nintendo : restructuration et fermeture de studios aux USA

Les studios de Nintendo en Californie et à Toronto sont désormais fermés.

Malgré le succès indécent de la Switch dans le monde entier, des décisions majeures concernant l’Amérique du Nord viennent d’être prises par Nintendo : “Si le siège social de Nintendo of America se trouve à Redmond et à Vancouver, nous avons décidé de transférer une plus grande partie de nos employés et de nos opérations dans ces derniers et nous fermerons progressivement les petits bureaux satellites de Toronto et de Redwood City. Devon Pritchard, vice-présidente exécutive des affaires commerciales et des relations avec les éditeurs chez Nintendo of America, assumera la direction intérimaire des ventes, du marketing et des communications après le départ de Nick Chavez. Elle supervisera également la stratégie et la gestion des ventes, du marketing et des communications aux États-Unis et au Canada.”

Bien que l’on ne sache pas encore ce qui a poussé Nintendo à fermer ses bureaux/studios, une source a déclaré à Kotaku que de nombreux employés maintenant déplacés étaient contrariés par cette décision. Les fermetures et les restructurations de toutes sortes sont rares chez Nintendo. La société a réduit sa branche sud-coréenne en 2016, et a restructuré Nintendo of Europe en 2014, ce qui a conduit au licenciement de plus de 300 personnes. L’ancien PDG, feu Satoru Iwata, était célèbre pour sa résistance aux licenciements, déclarant aux investisseurs qu’ils étaient mauvais pour le moral du personnel. Ce dernier avait même surpris tout le monde en acceptant des réductions de salaire pendant les années catastrophiques de la Wii U.

Le début d’un salvateur duel entre la PS5 et la Switch ?

Ces dernières années, le constructeur japonais Nintendo a renoué avec les grandes heures de la Wii et de la DS grâce au succès continu de la Switch (près de 90 millions de consoles vendues en août dernier). Jusqu’au mois dernier, elle était la console la plus vendue pendant 33 mois consécutifs. Cette série a été brisée par la PS5.