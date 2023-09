Nintendo et Niantic dévoilent un nouveau jeu mobile, Pikmin Finder. La réalité augmentée pour trouver, attraper et exploiter des Pikmin.

Nintendo s’est associé à Niantic pour proposer aux fans un nouveau jeu mobile dans l’univers très coloré de la licence Pikmin. Un jeu pensé et conçu davantage pour passer le temps que pour autre chose. Le jeu en question est baptisé Pikmin Finder, et comme Nintendo Life le précise, les deux entreprises l’ont lancé juste à temps pour l’événement Nintendo Live à Seattle.

Vous pouvez accéder au jeu en réalité augmentée depuis n’importe quel navigateur sur votre smartphone, qu’il s’agisse d’un iPhone ou d’un appareil Android. J’ai pu le tester sur Chrome et Firefox, le jeu fonctionne sans problème, pour peu que vous lui autorisiez l’accès à votre caméra.

Un peu à la manière de Pikmin Bloom, le jeu vient superposer des Pikmin dans votre environnement proche via la caméra de votre téléphone – c’est là tout le principe de la réalité augmentée -. Vous pouvez ensuite récupérer des créatures en balayant vers le haut – à noter, il y en a souvent davantage de la même couleur à proximité lorsque vous venez d’en trouver un -. Après cela, vous pouvez utiliser le Pikmin que vous avez débusqué pour aller chercher des trésors, parmi lesquels des gâteaux et des canards en plastique. Et vous pourrez même voir ces jolies bestioles vous rapporter ces trésors sur votre écran.

La réalité augmentée pour trouver, attraper et exploiter des Pikmin

Pour jouer à Pikmin Finder, il suffit de vous rendre sur le site du jeu sur un navigateur mobile et commencer à attraper des Pikmin sur votre téléphone. Vous pouvez aussi scanner le QR Code qui apparaît sur le site lorsque vous ouvrez ce dernier dans un navigateur desktop. À vous de jouer ! Bonne “chasse” !