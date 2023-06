Pikmin 1+2 : les épisodes originaux sont de retour en haute définition

Nintendo dévoile des versions HD de Pikmin 1 et Pikmin 2 sur Switch.

Pikmin 1+2 réintroduit les joueurs dans les Pikmin végétaux et le gameplay stratégique qui sont à la base de la licence créée par Shigeru Miyamoto avec l’aide du studio japonais Nintendo Entertainment Analysis & Development. Qu’il s’agisse de trouver la route du retour ou de collecter des trésors, Olimar et Louie doivent s’associer à un défilé de Pikmin pour survivre dans les conditions les plus rudes. Les deux jeux prennent en charge les commandes de mouvement optionnelles pour plus d’options au moment de guider les petites créatures.

Un trailer pour Pikmin 1+2

Pikmin 1+2 est exclusivement disponible sur Nintendo Switch via le Nintendo eShop. Si chacun des jeux est commercialisé individuellement ou en bundle au format numérique, une version physique comprenant les deux jeux sera proposée le 22 septembre prochain.

Pikmin 1 : Une aventure étrange et pleine de surprises attend le capitaine Olimar dans cette version en HD du classique originellement sorti sur Nintendo GameCube ! L’aventure commence quand le vaisseau d’Olimar s’écrase sur une planète inconnue. Le capitaine se donne alors pour mission de le reconstruire avec l’aide de nouveaux alliés qu’il s’est fait sur place, les mystérieux Pikmin

Pikmin 2 : Retournez sur la planète des Pikmin et partez à la chasse au trésor avec l’aide d’un nouvel assistant dans cette version en HD du classique originellement sorti sur Nintendo GameCube