Nintendo est toujours au sommet avec la Switch

La console hybride de Nintendo s'est écoulée à plus de 21 millions d'exemplaires sur l'année fiscale.

Encore une fois, l’éditeur nippon Nintendo réalise une année fiscale supérieure à celle de la dernière fois avec un chiffre d’affaires de 11,4 milliards d’euros, un bénéfice opérationnel de 3 milliards d’euros (hausse de 41%) et un bénéfice net de 2,2 milliards d’euros, notamment grâce aux ventes de la Switch et d’Animal Crossing. La Nintendo Switch de Big N a ainsi atteint les 21,03 millions de machines vendues (dont 3,29 millions entre janvier et mars), elle dépasse les objectifs de l’exercice annuel et fait évidemment mieux que le précédent. Depuis fin mars, elle totalise 55,77 millions de ventes à travers le monde (soit 3,29 millions de plus qu’au 31 décembre).

Pour ce qui est de la simulation de vie avec le célèbre Tom Nook, elle s’est vendue à 13,4 millions d’exemplaires après six semaines de commercialisation. AC a boosté les ventes du numérique chez Nintendo durant la période du confinement avec Pokémon. D’ailleurs, concernant les ventes de jeux globales, la firme de Kyoto annonce que 168,72 millions de jeux Switch ont été distribués pendant l’année fiscale (vs 118,55 l’année dernière). Une hausse importante qui porte le total à 356,24 millions en trois ans et qui n’est pas loin de 383,11 millions de jeux Nintendo 3DS en 9 ans.

Le top des ventes des first-party Nintendo sur Switch

Mario Kart 8 Deluxe – 24,77 millions

Super Smash Bros, Ultimate – 18,84 millions

The Legend of Zelda : Breath of the Wild – 17,41 millions

Super Mario Odyssey – 17,41 millions

Pokémon Épée et Bouclier – 17,37 millions

Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Évoli – 11,97 millions

Animal Crossing : New Horizons – 11,77 millions

Splatoon 2 – 10,13 millions

Super Mario Party – 10,10 millions

New Super Mario Bros. U Deluxe – 6,60 millions

Luigi’s Mansion 3 – 6,33 millions

Super Mario Maker 2 – 5,48 millions

Fire Emblem : Three Houses – 2,87 millions

Ring Fit Adventure – 2,73 millions

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX – 1,26 million

Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order – 1,08 million

Astral Chain – 1,08 million

Le Covid-19 pourrait mettre à mal les nouveaux objectifs de Nintendo

Si Nintendo anticipe un recul pour 2020/2021 avec un chiffre d’affaires de 10,4 milliards d’euros, un bénéfice opérationnel de 2,6 milliards d’euros et un bénéfice net de 1,7 milliards d’euros, Big N prévoit d’écouler 19 millions de Nintendo Switch pour le prochain exercice. Néanmoins, la société nippone estime que le coronavirus risque de changer de nombreux plans : “Si les effets du Covid-19 empirent davantage, il est possible que nous ne puissions pas procéder au lancement de nos produits et services comme prévu. C’est également vrai pour les autres éditeurs de jeux“. Pour mémoire, Nintendo ne devrait pas tenir son Nintendo Direct de juin à cause de la crise sanitaire actuelle.