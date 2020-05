Nintendo aurait annulé son Direct de l’été

A cause du coronavirus, la firme de Kyoto ne prévoirait pas de diffuser un nouveau Nintendo Direct avant la fin de l'été 2020.

Alors que l’organisation du Nintendo Direct pour la période de l’E3 en juin prochain avait débuté depuis plusieurs semaines, avec notamment des accords pour la participation de plusieurs studios de développement partenaires, les plans ont subitement changé en raison de la pandémie de Covid-19 et l’adaptation au télétravail. Après avoir révélé en avant-première la tenue d’un Nintendo Direct et Indie Showcase pendant le mois de mars, VentureBeat, spécialiste de l’actualité des nouvelles technologies, assure que Nintendo a décidé d’annuler son Direct et compte encore sur le succès d’Animal Crossing : New Horizons et la sortie de Xenoblade Chronicles en Definitive Edition pour continuer à booster les ventes de la Switch malgré le manque de nouveautés pour les prochains mois.

Pas d’événement, mais des annonces Nintendo en mai ?

Si le Nintendo Direct de juin est réellement annulé, le journaliste Jeff Grubb de VentureBeat ajoute que la firme de Kyoto pourrait quand même faire quelques petites annonces, notamment pour la célébration des 35 ans de la licence Super Mario avec des remastérisations d’anciens opus pour la Switch. Andy Robinson de Video Games Chronicle explique avoir eu les mêmes retours, tout comme Christropher Dring de GamesIndustry qui parle même d’un Nintendo Direct Mini : “J’avais entendu la même chose au sujet du grand Nintendo Direct de l’E3 qui serait prévu plus tard dans le courant de l’été. Mais j’avais également entendu qu’il devait y en avoir un plus petit en mai. La situation actuelle est que les plans changent tous les jours, donc je soupçonne que tout est déjà dépassé.”

A noter qu’au début du mois d’avril, Jeff Grubb laissait déjà sous-entendre que Nintendo n’allait pas pouvoir assurer son Direct de l’été : “Les entreprises japonaises ont beaucoup plus de mal avec la transition au télétravail. C’est moins un problème pour Sony/PlayStation, qui est quasiment un groupe américain/européen maintenant. Mais des choses, comme l’attendu Nintendo Direct de juin, sont loin d’être aussi certaines qu’elles ne l’étaient précédemment“. Il appuyait son propos avec un article du Washington Post : “Malgré le fait que le Japon renvoie l’image d’un pays high-tech, il n’est tout simplement pas prêt au télétravail. Comme le lièvre de la fable, il donne l’impression d’un pays qui a couru en tête et puis, au début des années 1990, quand la bulle spéculative a explosé, s’est reposé et a laissé tout le monde le dépasser. Les entreprises japonaises sont à la traîne par rapport aux entreprises occidentales au niveau de l’investissement informatique, et nombre d’entre elles sont toujours coincées 20 ans en arrière, avec de vieux logiciels et peu de prise de conscience du cloud ou des logiciels de visioconférence.”

