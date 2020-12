Nintendo adapte sa Switch pour les hôpitaux

Faire un séjour à l'hôpital n'est jamais marrant. A fortiori lorsque ledit séjour doit malheureusement durer. Certaines initiatives locales essaient pourtant de rendre la chose plus agréable, notamment aux plus jeunes.

Passer par la case hôpital n’est pas une expérience fantastique. Passer ses journées hors de chez soi, dans une simple chambre d’hôpital, n’a rien de folichon. Certaines personnes y passent pourtant davantage de temps que chez eux, souvent seules, loin de leurs. Une situation d’autant plus difficile pour les enfants. Mais il existe des programmes qui tentent d’égayer leur vie. C’est le cas aux États-Unis de Nintendo et Starlight.

La Nintendo Switch débarque dans des hôpitaux américains

Devoir rester à l’hôpital peut être difficile à vivre mentalement – sans parler du fait que l’on y vient souvent aussi pour un problème physique -, et plus encore quand on se sait entouré(e) de personnes malades elles aussi. Nintendo et Starlight espèrent pouvoir rendre les séjours un peu plus supportables en annonçant la mise à disposition de leurs consoles Starlight Nintendo Gaming à davantage d’hôpitaux dans tous les États-Unis.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la console Starlight Nintendo fut dévoilée en 2019. Elle n’était alors accessible qu’aux patients du Mary Bridge Children’s Hospital, à Tacoma, Washington. Mais aujourd’hui, Nintendo a décidé de la rendre disponible dans davantage d’hôpitaux du pays.

dans une version adaptée à ces environnements

Ce n’est donc pas une nouvelle console à proprement parler. Elle est basée sur une Nintendo Switch, avec un certain nombre de modifications effectuées notamment pour faciliter ses déplacements dans un hôpital, d’une chambre à une autre.

Selon le communiqué de Nintendo : “Avec notre nouvelle addition à Starlight Gaming, chaque station est livrée avec plus de 25 jeurs, de Super Mario Party à The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Conçue spécifiquement pour répondre aux protocoles stricts de sécurité hospitalière, les stations Gaming peuvent être déplacées n’importe où dans l’hôpital pour permettre aux enfants de se distraire, ce qui est particulièrement important actuellement dans la mesure où la plupart des salles de jeu sont fermées à cause de la Covid-19.”