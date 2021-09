Night School Studio : la première acquisition de Netflix dans le jeu vidéo

Netflix annonce le rachat de Night School Studio.

La petite équipe américaine (moins d’une trentaine d’employés) à l’origine du thriller surnaturel Oxenfree, disponible depuis 2016 sur huit supports, va désormais travailler en collaboration avec Netflix, le géant de la SVOD qui souhaite accélérer son arrivée dans l’industrie vidéoludique après avoir lancé une offre gaming pour les smartphones en Pologne, en Espagne et en Italie. A noter que Night School Studio ne devrait pas être l’unique acquisition de la plateforme : “Nous continuerons de travailler avec des développeurs du monde entier et de recruter les plus grands talents du secteur pour élaborer une collection de titres exclusifs destinés aux joueurs de tous les types et de tous les niveaux. Comme nos séries et films, ils feront partie de l’abonnement Netflix, sans publicité ni achats intégrés.”

📣 Small team of story-loving game people joins big team of game-loving story people, @Netflix.https://t.co/xJvtYUJVNZ — Night School Studio (@nightschoolers) September 28, 2021

Sean Krankel, cofondateur de Night School Studio avec Adam Hines, déclare : “Nous voulons étendre nos aspirations en matière de narration et de conception à des jeux originaux et distinctifs qui ont du cœur. Netflix offre aux réalisateurs de films et de séries télévisées, et maintenant de jeux vidéo, un espace sans précédent pour créer et diffuser d’excellents divertissements à des millions de personnes. Nos explorations dans le domaine du gameplay narratif et la capacité de Netflix à soutenir divers conteurs se sont combinées de manière naturelle. C’est comme si les deux équipes étaient arrivées instinctivement à cette conclusion. C’est un honneur surréaliste d’être le premier studio à rejoindre Netflix ! Non seulement nous pouvons continuer à faire ce que nous faisons, comme nous aimons le faire, mais nous sommes aux premières loges de la plus grande plateforme de divertissement du monde. L’équipe a fait preuve du plus grand soin pour protéger la culture de notre studio et notre vision créative. Nous allons continuer à faire Oxenfree II. Nous continuerons à créer de nouveaux univers.”

