Nicolas Cage affronte un mal mystérieux dans Arcadian

RLJE Films dévoile la bande-annonce du thriller apocalyptique Arcadian avec Nicolas Cage.

Tl;dr Arcadian se dévoile avec une bande-annonce.

Nicolas Cage sera Paul, un homme qui combat des monstres souterrains.

Arcadian promet d’être un mélange de drame environnemental et d’horreur.

Le film de Benjamin Brewer fera ses débuts au SXSW le 11 mars prochain et sortira au cinéma le 12 avril 2024..

Arcadian : Nicolas Cage à la rencontre de l’apocalypse

La bande-annonce du film d’horreur post-apocalyptique Arcadian, réalisé par Benjamin Brewer, vient d’être dévoilée. Dans ce film très attendu, l’inimitable Nicolas Cage se retrouve face à de terrifiants monstres surgissant des entrailles de la Terre.

Un huis-clos entre apocalypse et horreur

Arcadian, raconte l’histoire d’un père et de ses jumeaux adolescents qui tentent de survivre dans une ferme isolée à la fin du monde. Le film met également en vedette Jaeden Martell, Sadie Soverall et Maxwell Jenkins. Dans un monde ravagé par la pollution et les conflits, les personnages se retrouvent confinés dans une maison isolée, croyant être à l’abri. Cependant, ils découvrent rapidement que “l’ennemi le plus mortel s’éveille la nuit“, en référence aux monstres souterrains qu’ils doivent affronter.

Nicolas Cage, de retour au sommet

Après une période de films moins réussis dans les années 2000 et 2010, Nicolas Cage a su rebondir avec plusieurs titres marquants, notamment sa performance nominée aux Golden Globes l’année dernière dans Dream Scenario. Fort de ses performances variées, notamment dans Pig, Mandy et le très auto-dérisionnel The Unbearable Weight of Massive Talent, Cage démontre à nouveau son impressionnante palette d’acteur.

Arcadian pourrait bien être une nouvelle pierre à l’édifice de sa carrière. Le film semble combiner des éléments de Pig et de Mandy, deux films où Cage a brillé, laissant présager une excellente performance de l’acteur.

Un film multi-facettes

Le film Arcadian semble opérer sur plusieurs niveaux, débutant comme une parabole environnementale pour plonger ensuite dans l’horreur des créatures. Les performances de Cage, Martell et Jenkins promettent d’être captivantes. Le mélange des genres pourrait aboutir à une superbe prestation de Cage. Le film est prévu pour une sortie en salles au printemps.