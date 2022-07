Niantic licencie environ 90 employés et annule 4 projets

Niantic se sépare de 8 % de sa masse salariale et annule quatre projets pourtant prometteurs.

Niantic, le développeur de Pokémon Go, se sépare d’environ 8 % de sa masse salariale, ce qui représente environ 85 à 90 salariés. L’entreprise spécialisée dans les jeux vidéo en réalité augmentée a aussi annulé quatre projets. Son PDG, John Hanke, aurait écrit dans un email aux employés que Niantic “traversait actuellement une période économique difficile” et qu’elle devait “dégraisser ses opérations pour mieux positionner la société”, quoique réserve l’avenir.

“Nous avons décidé de cesser la production de certains projets et réduire notre masse salariale d’environ 8 % pour nous recentrer sur nos priorités”, déclarait un porte-parole de Niantic à Bloomberg. “Nous sommes reconnaissants envers celles et ceux qui quittent Niantic et nous les soutenons dans cette transition difficile.”

L’un des jeux abandonnés par l’entreprise est Transformers : Heavy Metal. Niantic et Hasbro avaient annoncé ce titre en 2021 et étaient en train de le tester dans certains marchés depuis l’été dernier. Niantic a aussi stoppé un projet de théâtre immersif baptisé Hamlet. Elle travaillait sur le projet avec la compagnie théâtrale Punchdrunk, à qui l’on doit notamment une production de Macbeth baptisée Sleep No More. Les deux autres projets s’intitulent Blue Sky et Snowball.

Niantic n’a pas été capable de reproduire le succès de son Pokémon Go en 2016. La firme avait déjà annulé un jeu de réalité augmentée basée sur Harry Potter il y a quelques mois. Bloomberg précise que les titres basés sur Catan (qui a été fermé l’année dernière) et Nintendo Pikmin n’ont pas non plus connu de vrai succès.

L’annonce de ces licenciements et des annulations de projets survient une journée seulement après l’officialisation de NBA All-World par le studio, un jeu de basketball réalisé en collaboration avec la NBA et l’association des joueurs de la ligue. Dans le même temps, l’entreprise lancera bientôt une application qui aidera les joueurs de Pokémon Go à échanger les uns avec les autres. Elle travaille aussi sur un jeu original baptisé Peridot et collabore avec d’autres sociétés sur des applications de réalité augmentée.