New World : Rise of the Angry Earth, la première extension du MMORPG en monde ouvert

Amazon Games dévoile New World : Rise of the Angry Earth.

Dans l’extension Rise of the Angry Earth de New World, la pointe Sud-Est d’Aeternum, anciennement connue sous le nom du Levant, est tombée. Autrefois terre d’accueil pour les nouveaux arrivants en Aeternum, les champs ont été envahis par Artémis et la Terre enragée. Personne ne sait ce qu’il est advenu des gens et des villages qui peuplaient autrefois la région, et une barrière mortelle empêche tout intrépide de s’y aventurer. Cette abondance de pouvoirs terrestres a réveillé les puissants Seigneurs des Bêtes, un nouvel adversaire potentiel pour le peuple d’Aeternum, mais avec eux vient aussi une aubaine, à savoir le secret d’apprivoiser et chevaucher les animaux.

Un trailer pour New World : Rise of the Angry Earth

Développé par les équipes d’Amazon Games Orange County, New World : Rise of the Angry Earth introduit des montures (chevaux, loups, lions), une nouvelle progression qui augmente le plafond de niveau à 65, une nouvelle rareté d’équipement, le Fléau (une arme polyvalente à une main permettant d’utiliser un bouclier dans l’autre), une zone transformée, une nouvelle expédition haut niveau ou encore la capacité Rune-Coeur.

New World : Rise of the Angry Earth sera disponible le 3 octobre prochain sur PC via Steam. Les joueurs pourront découvrir le prochain chapitre d’Aeternum au prix de 28,99 euros, tandis que les nouveaux-venus auront eux l’occasion de se procurer le jeu de base ainsi que l’extension au prix de 68,99 euros grâce à l’offre groupée New World : Elysian Edition. A noter que la troisième saison de New World sera lancée en même temps que Rise of the Angry Earth avec un nouveau parcours de saison, une carte d’activité, des défis, des événements, des récompenses et plus encore.