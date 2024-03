Netflix va adapter un célèbre roman d’Agatha Christie

Chris Chibnall est en charge du scénario de l'adaptation télévisée de The Seven Dials Mystery pour Netflix.

Tl;dr The Seven Dials Mystery d’Agatha Christie sera adapté en série pour Netflix, avec Chris Chibnall à l’écriture.

L’adaptation surprenante d’un roman d’Agatha Christie par Netflix

La plateforme de streaming Netflix a récemment annoncé son projet d’adapter le roman The Seven Dials Mystery de la célèbre auteure de romans policiers Agatha Christie en série télévisée avec l’aide du studio Orchid Pictures. Le scénario sera signé par Chris Chibnall, ancien showrunner de la série culte Doctor Who.

Un choix inattendu

L’annonce de l’adaptation de ce roman particulier a surpris plus d’un. Bien qu’Agatha Christie soit reconnue comme l’une des plus grandes romancières de l’histoire du mystère, The Seven Dials Mystery n’est pas l’un de ses livres les plus connus. En effet, il ne met en scène aucun de ses personnages emblématiques tels Hercule Poirot ou Miss Marple, mais plutôt la jeune aristocrate et mondaine, Lady “Bundle” Brent.

Chris Chibnall, un choix controversé

Chris Chibnall, qui sera en charge du script, est un choix audacieux. Ancien showrunner de Doctor Who, Chris Chibnall a été critiqué pour sa gestion de la série, notamment pour avoir introduit le premier Docteur féminin, un choix jugé par certains comme trop politiquement motivé. Le choix de Chris Chibnall pour cette adaptation pourrait donc susciter des débats.

Bundle Brent, un personnage prometteur

Malgré la controverse, l’adaptation pourrait se révéler intéressante grâce au personnage de Bundle Brent. Moins connue que les autres détectives d’Agatha Christie, Bundle Brent est une figure rebelle, connue pour son indépendance et son attrait pour la vitesse. Avec Chris Chibnall aux commandes, on peut s’attendre à une évolution captivante du personnage.