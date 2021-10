Netflix : The Billion Dollar Code, mini-série autour du scandale Google Earth

Les deux ingénieurs qui avaient accusé Google de plagiat il y a quelques années font l'objet d'une mini-série allemande sur le projet Terra Vision

Depuis le 7 octobre dernier, The Billion Dollar Code a rejoint le catalogue Netflix. En quatre épisodes d’une heure en moyenne, cette série allemande raconte l’histoire vraie de deux développeurs opposés à Google. Il s’agira, comme pour Le Jeu de la Dame, d’une série déclinée en une seule saison.

Bataille autour de l’algorithme de Google Earth

Scénarisée par Oliver Ziegenbalg et réalisée par Robert Thalheim, la mini-série retrace donc le parcours de Carsten Schlüter et Juri Müller (incarnés pour la partie 2014 par Mark Waschke, déjà vu dans la série Dark, et Mišel Matičević).

Tout commence à Berlin, peu après la chute du Mur. Carsten est étudiant en art, DJ et bricoleur du dimanche quand il rencontre Juri, lequel est programmeur et hackeur renommé au sein du Chaos Computer Club. Convaincus dès les premiers instants des possibilités offertes par l’informatique, ils créent le projet nommé Terra Vision, l’ancêtre de Google Earth.

Un nouveau David vs. Goliath juridique

Près de 25 ans plus tard plus tard, ils se retrouvent au tribunal face à Google, reprochant au géant de la tech de leur avoir volé leur idée, pour l’appliquer à ce qui deviendrait Google Earth par la suite. Une idée qui consistait en un outil qui permettrait aux gens de naviguer vers n’importe quel point du monde sur un écran.

Après le début des années 90 et le monde idéal “vendu” au départ par la Silicon Valley, il y a la dure réalité des années 2010. The Billion Dollar Code raconte ces moments où l’Internet était encore un territoire de liberté totale à explorer, et qui est devenu par la suite un monde dirigé par les milliards de dollars. Cette série offre différentes approches, et le fait que ni l’une ni l’autre de ces perspectives ne soit exagérée ou minimisée témoigne de l’intelligence de cette production. En d’autres termes et pour faire court et efficace, nous recommandons chaudement.