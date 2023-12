Netflix récupère The Tourist et annonce la date de sortie de la saison 2

Malgré son renouvellement, Max a décidé d'abandonner la série télévisée The Tourist qui se retrouve désormais dans le catalogue de Netflix.

Tl;dr The Tourist passe de Max à Netflix.

La saison 2 de The Tourist sera diffusée le 29 février 2024.

L’intrigue tournera autour de l’histoire d’Elliot Stanley.

The Tourist se déroulera en Irlande pour la deuxième saison.

Une nouvelle vie pour The Tourist sur Netflix

La série télévisée The Tourist, abandonnée par son diffuseur américain Max, a trouvé une nouvelle maison : Netflix. La plateforme de streaming a non seulement repris le thriller avec Jamie Dornan, Danielle Macdonald et Shalom Brune-Franklin, mais a également confirmé la sortie d’une deuxième saison.

Un sauvetage opportuniste

Selon TVLine, Netflix a sauvé The Tourist pour les téléspectateurs américains, en acquérant les droits de diffusion des saisons 1 et 2. Les abonnés pourront ainsi accéder à l’intégralité de la série télévisée réalisée par Chris Sweeney en un seul endroit. La deuxième saison de The Tourist sera disponible le 29 février 2024 aux États-Unis.

Que peut-on attendre de la saison 2 de The Tourist ?

La première saison de The Tourist, qui suit un homme amnésique essayant de découvrir sa véritable identité, a su captiver l’attention des critiques et des téléspectateurs. Dans la saison 1, le protagoniste, Elliot Stanley, découvre son passé trouble, lié à un chef du crime et à plusieurs décès. Malgré cette révélation choquante, la fin de la saison laisse entrevoir une lueur d’espoir pour la suite de l’histoire.

La deuxième saison verra le retour d’Elliot et de son amie Helen, ainsi que l’arrivée de nouveaux acteurs. L’histoire se déroulera en Irlande, où Elliot cherchera à en savoir plus sur son passé. On peut donc s’attendre à ce que le mystère et l’incertitude qui ont caractérisé la première saison soient également présents dans la nouvelle saison.