Netflix produit un film live action My Hero Academia. Le résultat sera-t-il au rendez-vous ?

Le penchant de Netflix pour les adaptations en live action de manga et anime n’est pas près de disparaître. Le service de streaming a révélé qu’il collaborait avec Legendary Entertainment sur un film live action My Hero Academia. Le vétéran des adaptations d’anime et manga, Shinsuke Sato – à qui l’on doit déjà Alice in Borderland et Bleach – occupera les postes de réalisateur et producteur exécutif, tandis que Joby Harold – Obi-Wan Kenobi – écrira le scenario.

Netflix produit un film live action My Hero Academia

Le manga et l’anime qui s’en inspire tournent autour de Deku, un garçon qui meurt d’envie de rejoindre la UA High School et devenir un super-héros malgré son manque de pouvoirs naturels que la majorité des humains ont déjà à ce moment-là. Le manga et l’anime, qui n’est pas encore terminé, ont connu un énorme succès, avec le manga qui s’est écoulé à plus de 65 millions d’exemplaires à ce jour.

Pour l’heure, le casting comme la date de lancement de ce projet Netflix sont encore inconnus. Toho, qui gère l’anime, distribuera le film dans les salles de cinéma japonais. Comme IndieWire l’explique, cela survient 4 ans après que Legendary avait déclaré officiellement qu’un film était en préparation.

Comme avec nombre de ses précédentes adaptations, Netflix a de nombreux intérêts à créer un film My Hero Academia. Il y a déjà une base de fans énorme. Cela permet aussi d’attirer des clients qui, autrement, resteraient sur des plateformes concurrentes ne proposant que des anime, comme Crunchyroll, qui a récemment fait baisser ses prix dans certains pays.

Le résultat sera-t-il au rendez-vous ?

Quant à savoir si ce film sera réussi ou non, c’est une tout autre histoire. Netflix n’a pas nécessairement un bon passif avec les films live action adaptés de manga ou d’anime. La série Cowboy Bebop n’avait pas cerné le contenu d’origine et n’a fait que patiner, malgré un casting de grande classe et une grosse promesse. Se pose aussi la question du format. Un film ne permet pas autant de développement qu’une série. Le film My Hero Academia devra donc soit accélérer énormément les choses, soit se concentrer sur un arc très précis.