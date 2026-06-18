Netflix : pourquoi Dead End reste son dessin animé le plus clivant

Lancée il y a quatre ans, Dead End: Paranormal Park reste un cas à part chez Netflix, entre représentation queer, backlash virulent et annulation.

En bref Dead End: Paranormal Park a débuté il y a quatre ans

La série a déclenché un fort backlash en ligne

Netflix l’a arrêtée après deux saisons

Quand une plateforme aussi installée que Netflix dans l’animation lâche une série après deux saisons seulement, on regarde forcément ce qui s’est joué autour. Et dans le cas de Dead End: Paranormal Park, le sujet dépasse vite la simple question d’audience.

Une série qui a vite dépassé le simple cadre du divertissement

Lancée sur Netflix le 16 juin il y a quatre ans avec sa première saison complète, Dead End: Paranormal Park suivait Barney et Norma, employés dans un parc d’attractions hanté. Avec eux, il y avait aussi le carlin Pugsley et Courtney, un démon vieux de mille ans. Sur le papier, une série surnaturelle assez classique. En pratique, pas vraiment.

Le point de friction est arrivé tout de suite avec Barney, présenté comme un adolescent trans gay qui travaille dans le parc pour gérer ses problèmes familiaux. C’est là que la série est devenue un vrai point de tension pour Netflix. Pas seulement une fiction animée de plus dans le catalogue, mais un objet culturel scruté, commenté, attaqué.

Le backlash a débordé bien au-delà de Netflix

La polémique ne s’est pas limitée aux réseaux de fans. Elon Musk, patron de Tesla, X et SpaceX, a publié un appel demandant de « annuler Netflix pour la santé de vos enfants » en réaction à la série.

De son côté, le créateur Hamish Steele a expliqué avoir reçu des emails homophobes et antisémites à cause de ce backlash. Résultat, Dead End s’est retrouvée au croisement de plusieurs débats que Netflix connaît bien, la représentation, la pression politique et la violence très concrète des réactions en ligne.

Une annulation, puis une fin ailleurs

La série a finalement été annulée après sa deuxième saison. Beaucoup de fans ont estimé que son sujet avait pesé dans la décision, même si la raison exacte de l’absence de saison 3 n’a pas été précisée.

En 2023, Hamish Steele a annoncé sur les réseaux sociaux que la série était terminée. Il a raconté qu’une salle d’écriture pour la saison 3 avait bien eu lieu, avec des scripts, des designs et des grandes lignes déjà prêts. Il a aussi confié, le cœur lourd, que les décideurs n’en voulaient pas davantage. Dans le même message, il remerciait Netflix pour avoir commandé la série et laissé cette histoire exister, ainsi que les fans pour leurs dessins, cosplays, fictions, réactions et vidéos sur TikTok.

Mais l’histoire n’a pas été coupée net. La trilogie de romans graphiques DeadEndia offre une vraie conclusion au parcours de Barney. Et c’est peut-être ça, le point le plus parlant, une série arrêtée sur la plateforme, mais pas effacée pour autant. Sur le streaming, la bataille se joue aussi après l’écran.