Pourquoi Netflix a annulé Agent Elvis avec Matthew McConaughey ?

Entre concept fou et casting étoilé, Agent Elvis n’a pas survécu à la dure loi du streaming.

Tl;dr Netflix a annulé Agent Elvis seulement huit mois après son lancement, malgré un concept original mêlant rock’n’roll et espionnage.

Les grèves historiques de Hollywood, combinées à des audiences jugées trop faibles face au coût, ont scellé son sort.

Comme d’autres nouveautés, la série n’a pas survécu à la politique de rentabilité immédiate de la plateforme de streaming Netflix.

Une série audacieuse, fauchée en plein vol

Il y a parfois des projets télévisuels dont le potentiel semblait destiné à la postérité, ou du moins à un statut de série culte. Agent Elvis, comédie animée signée par l’auteur d’Archer, Mike Arnold, et le musicien-scénariste John Eddie, proposait un cocktail improbable : imaginer Elvis Presley en agent secret. Diffusée sur Netflix dès mars 2023, la série s’amusait avec la légende du King, débutant lors de son fameux comeback de 1968 avant d’embarquer pour une odyssée loufoque dans les arcanes d’une mystérieuse organisation gouvernementale baptisée TCB.

Mais voilà : huit mois après ses débuts, la plateforme mettait brutalement fin à l’aventure. Le couperet est tombé le 15 novembre 2023. Ce choix n’est malheureusement pas isolé ; il s’inscrit dans une vague d’annulations qui a également emporté des titres comme Shadow and Bone et Glamorous.

L’impact dévastateur des grèves à Hollywood

Pourquoi une telle décision ? Certes, les audiences n’ont pas explosé. Pourtant, au-delà des performances jugées insuffisantes au regard des coûts de production — selon les informations de Deadline — un facteur déterminant a bouleversé toute l’industrie : les longues grèves simultanées de la SAG-AFTRA et de la Writers Guild of America (WGA). Ces mouvements sociaux historiques, qui ont paralysé Hollywood pendant près de sept mois en 2023, ont engendré un « embouteillage » inédit dans le pipeline des plateformes. Pour des séries encore fragiles ou en quête de reconnaissance, attendre une hypothétique saison 2 aurait signifié disparaître des radars du public trop longtemps.

Casting étoilé et univers déjanté, mais succès modéré

Pourtant, l’équipe avait mis toutes les chances de son côté. La série réunissait un casting vocal éclectique où l’on retrouvait Fred Armisen incarnant Charles Manson ou encore Simon Pegg, prêtant sa voix à Paul McCartney — sans oublier quelques clins d’œil habiles aux fans du film biographique signé Baz Luhrmann. Malgré ce foisonnement créatif, la réception critique est restée tiède : 64% sur Rotten Tomatoes et 76% côté spectateurs.

L’équation impossible pour les nouveautés sur Netflix

Finalement, cette conjoncture peu clémente n’a épargné aucune production émergente. Comme le rapportait Deadline, si votre programme ne connaissait pas déjà le succès populaire ou critique dès sa première saison, difficile d’espérer franchir le cap fatidique du renouvellement. Voici pourquoi tant d’expériences audacieuses se sont retrouvées sacrifiées sur l’autel de la rentabilité immédiate :

Délai de production rallongé par les grèves.

Audiances jugées insuffisantes au regard du coût.

Séries établies privilégiées lors du retour à la normale.

Pour Agent Elvis, le rideau est donc définitivement tombé sur ce pastiche bondissant mêlant rock’n’roll et espionnage burlesque — laissant derrière lui une promesse inachevée et quelques regrets chez les amateurs d’animation décalée.