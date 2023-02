Agent Elvis : le roi du rock’n’roll devient un espion dans une série animée

Le premier projet d'animation destiné aux adultes de Sony Pictures Animation pour la plateforme de streaming Netflix en partenariat avec Authentic Brands Group et Titmouse.

Co-créé par Priscilla Presley et John Eddie, également showruner avec Mike Arnold, Agent Elvis met en scène un Elvis Presley (interprété et doublé par le comédien américain Matthew McConaughey) qui troque sa combinaison pour un jet pack. Aussi fou que cela puisse paraître, il se retrouve secrètement intégré à un programme gouvernemental pour lutter contre les forces obscures qui menacent le pays qu’il aime, tout en conservant son emploi de roi du rock’n roll.

Un teaser pour Agent Elvis

Agent Elvis et ses dix épisodes seront disponibles en mars prochain sur Netflix. A noter que Robert Valley (Love, Death & Robots) a contribué à l’animation du look emblématique d’Elvis Presley et la garde-robe de ce dernier a été conçue par le légendaire créateur de mode John Varvatos.