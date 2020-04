Netflix permet désormais de protéger les profils par un code PIN

Netflix continue d'améliorer son service au fil des mois. Aujourd'hui, voici qui arrive une nouvelle fonctionnalité très intéressante pour les grandes familles et celles et ceux qui se partagent un même compte : la protection des profils par code PIN.

L’une des fonctionnalités intéressantes de Netflix, comme de bon nombre d’autres plates-formes similaires, c’est sa capacité d’apprendre avec le temps quel genre de films et de séries TV vous aimez regarder. Pour ce faire, la plate-forme enregistre ce que vous regardez et peut, après un certain temps, vous recommander du contenu que vous devriez aimer. C’est une bonne chose si vous êtes seul(e) à utiliser Netflix. Si vous partagez le compte, avec votre famille ou des amis, c’est moins intéressant. D’où l’intérêt des profils. Protection renforcée dès aujourd’hui.

Netflix propose désormais un code PIN pour protéger les profils

Les profils utilisateurs ont été justement intégrés à Netflix pour pouvoir proposer des contenus personnalisés. Vous pouvez tout à fait ne pas avoir les mêmes goûts que votre conjoint ou que vos enfants, voire même que les proches avec qui vous partagez votre abonnement. Dans ce dernier cas surtout, pour éviter que tout le monde fasse n’importe quoi ou utilise un autre compte que le sien, et que l’on perde de fait l’intérêt des recommandations, Netflix met aujourd’hui en place la possibilité de protéger les profils par un code PIN.

et va plus loin dans le contrôle parental

Ce code PIN n’a rien à voir avec le mot de passe que vous utilisez pour vous authentifier sur Netflix. Il s’agit là bel et bien d’un code PIN pour les différents profils déclarés au sein du compte. Cela permet notamment de mettre en place un contrôle parental, par exemple, mais aussi, comme dit précédemment, de mieux protéger les profils des utilisations intempestives par les membres de la famille, les colocataires ou tout autre personne qui aurait accès au compte. Le contrôle parental est lui aussi amélioré avec cette mise à jour. Il devient ainsi possible de filtrer selon les limites d’âge définies dans les pays. Vous n’aurez ainsi plus à vous inquiéter que votre enfant regarde un contenu qui n’est pas de son âge. Ces nouveautés sont normalement déjà déployées.