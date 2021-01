Netflix : les nouveautés films et séries du mois de janvier

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Et pour attaquer l'année en beauté, la plate-forme de sVoD a mis les petits plats dans les grands avec un programme pour le moins alléchant.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. On aurait pu penser que la crise sanitaire allait avoir un fort impact sur le calendrier des sorties mais il n’en fut rien. La situation reprend un cours plus ou moins normal. Que peut-on donc regarder pour attaquer cette nouvelle année comme il se doit ? Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés séries originales Netflix

Ma maison rêvée (SAISON 2) – 01/01

L’histoire des gros mots – 05/01

Inside the world’s toughest prison (SAISON 5) – 08/01

LUPIN : PARTIE 1 – DANS L’OMBRE D’ARSÈNE – 08/01

Il y a 25 ans, la vie du jeune Assane Diop est bouleversée lorsque son père meurt après avoir été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Aujourd’hui, Assane va s’inspirer de son héros, Arsène Lupin – Gentleman Cambrioleur, pour le venger…

L’empire du bling – 15/01

Désenchantée (PARTIE 3) – 15/01

Riverdale (SAISON 5) – à partir du 21/01

DIX POUR CENT (SAISON 4) – 21/01

Les collaborateurs de la célèbre agence parisienne ASK reviennent pour une quatrième saison, avec Andréa aux commandes et les affaires dans un état vraiment précaire.

FATE : LA SAGA WINX – 22/01

Une jeune fée apprend à maîtriser la magie tout en nouant des amitiés, en tombant amoureuse et en combattant des monstres. Mais surtout, en cherchant sa véritable identité.

Snowpiercer (SAISON 2) – à partir du 26/01

The Netflix afterparty – Prochainement

Bonding (SAISON 2) – Prochainement

COBRA KAÏ (SAISON 3) – Prochainement

La saison 3 débute au lendemain du combat entre les dojos lycéens. Comme la rivalité de Daniel et Johnny se ravive, Kreese manipule ses élèves. Le sort de tous est en jeu.

Les nouveautés films Netflix

PIECES OF A WOMAN – 07/01

Un accouchement à domicile dévastateur plonge une femme dans un profond désarroi émotionnel, créant un abîme de chagrin entre elle, son compagnon et sa famille.

Stuck apart (Azizler) – 08/01

Zone hostile – 15/01

Papa c’est toi ? – 15/01

Les coming out – 22/01

LE TIGRE BLANC – 22/01

Ambitieux chauffeur d’une riche famille indienne, il utilise son ingéniosité et sa malice pour échapper à la pauvreté et devenir entrepreneur. Inspiré du roman à succès.

PENGUIN BLOOM – 27/01

Penguin Bloom raconte l’histoire vraie de Sam Bloom (Naomi Watts, nommée deux fois aux Oscars), une jeune mère dont le monde est bouleversé après qu’un accident quasi-mortel l’ait rendue incapable de marcher.

June & Kopi – 28/01

Ohana ou le trésor caché – 29/01

THE DIG – 29/01

Quand une veuve fortunée engage un archéologue amateur pour fouiller les tertres funéraires de sa propriété, ils découvrent un trésor qui change le cours de l’histoire.

Les nouveautés séries originales pour les enfants

Gabby et la maison magique (SAISON 2) – 05/01

Bheem Bam Boum : Le festival des cerfs-volants – 08/01

Salut ninja (SAISON 4) – 19/01

Jurassic World : La colo du crétacé (SAISON 2) – 22/01

Les documentaires originaux Netflix

The minimalists : Less is now – 01/01

Tony Parker : The final shot – 06/01

Survivre à la mort – 06/01

Fran Lebowitz : Si c’était une ville – 08/01

Crak : Cocaïne, corruption et conspiration – 11/01

Le traqueur de la nuit : Chasse à l’homme en Californie – 13/01

We are : The Brooklyn Saints – 29/01

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

Mulholland Drive – 01/01

Jeux d’enfants – 01/01

Delicatessen – 01/01

La cité de la peur – 01/01

24h Chrono (L’INTEGRALE) – 01/01

Spiderman : Homecoming – 08/01

Insidious : La dernière clé – 09/01

Dawson (L’INTEGRALE) – 15/01

COLLECTION CLAUDE SAUTET

À partir du 1er janvier, les fans de Claude Sautet pourront voir ou revoir cinq classiques du scénariste et réalisateur française : “Les choses de la vie”, “César et Rosalie”, “Nelly et Monsieur Arnaud”, “Vincent, François, Paul et les autres” ainsi que “Max et les ferrailleurs”.