Netflix : les nouveautés films et séries du mois d’août

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Pour ce mois de septembre, la plate-forme de sVoD propose un programme des plus alléchants, pour petits et grands.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. Que peut-on donc regarder pour passer ce mois de septembre ? Si le beau temps est encore là, il faut préparer la rentrée, et reprendre un rythme un peu plus serré. Ce qui n’empêche absolument pas de se réserver quelques créneaux pour regarder un film ou quelques épisodes. Voici donc sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. D’autant plus que certains titres cultes font leur apparition au catalogue ce mois-ci. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés séries originales Netflix

Détox – 01/09

Confrontées à la toxicité de leur rapport à Internet, Léa et Manon, cousines et colocs, décident de faire une détox digitale pendant un mois. 30 jours pour arrêter d’être obsédée par son ex pour l’une, 30 jours pour oublier un vilain bad buzz pour l’autre… Plus facile à dire qu’à faire. Surtout quand la famille s’en mêle…

Devil in Ohio – 02/09

Cobra Kai (Saison 5) – 09/09

Alors que Terry restructure Cobra Kai, Daniel, Johnny et un vieil allié conjuguent leurs forces pour mener un combat qui se joue au-delà des tatamis.

Hartley, cœurs à vif – 14/09

Un mur schématisant les histoires sexuelles secrètes de tout le monde à Hartley est découvert, et Amerie, qui en est à l’origine, subit d’amères répercussions.

LA DISPARUE DE LØRENSKOG – 14/09

SANTO – 16/09

Destin : La Saga Winx (Saison 2) – 16/09

Les élèves d’Alféa doivent protéger Solaria contre des ennemis puissants susceptibles d’avoir infiltré l’école tandis que Bloom s’efforce de maîtriser ses pouvoirs.

Snabba Cash (Saison 2) – 22/09

Dynastie (Saison 5) – 24/09

L’Impératrice – 29/09

Entergalactic (NETFLIX SPECIAL) – 30/09

Kid Cudi et Kenya Barris s’associent pour présenter Entergalactic, l’histoire de deux jeunes artistes naviguant dans les méandres de leur quête de l’amour à New York.

Les nouveautés films Netflix

Love in the villa – 01/09

Diorama – 06/09

End of the road – 09/09

Sous emprise – 09/09

Lorsque Roxana (Camille Rowe) rencontre Pascal Gauthier (Sofiane Zermani), champion du monde d’apnée No-limit, elle tombe follement amoureuse. Elle découvre avec lui une discipline aussi fascinante que dangereuse. De compétitions en compétitions, sur des spots de plongée aux quatre coins du monde, elle repousse ses limites au fil d’une histoire passionnelle qui la consume. Sous Emprise est inspiré d’une histoire vraie.

Si tu me venges… – 16/09

Le parfurmeur – 21/09

A jazzman’s blues – 23/09

Fullmetal Alchemist : La dernière alchimie – 24/09

Athena – 23/09

La mort tragique de leur frère cadet dans des circonstances troubles, va en quelques heures faire basculer la vie d’une fratrie dans le chaos.

Blonde – 28/09

Inspiré du roman plébiscité de Joyce Carol Oates, ce portrait-fiction réinvente audacieusement la vie tumultueuse de la légende hollywoodienne Marilyn Monroe. Avec Ana de Armas.

Rainbow – 30/09

Contenu original pour les enfants

Lapin Samouraï : Les chroniques d’Usagi (Saion 2) – 01/09

Libérés de la menace yokai, Usagi et ses amis profitent d’un bref répit, mais doivent bientôt se préparer à une invasion d’extraterrestres malfaisants.

Bee et Puppycat – 06/09

Sur une île magique, l’impulsive Bee et son compagnon à fourrure vivent toutes sortes d’aventures tout en travaillant pour une agence d’intérim intergalactique.

Ada Twist, la scientifique (Saison 3) – 12/09

La petite scientifique Ada Twist et ses deux meilleurs amis se posent de grandes questions et se retroussent les manches pour dénouer de nombreux mystères !

Phantom Pups : En chai et en os ? – 30/09

Après avoir emménagé avec sa famille dans une maison que tout le monde en ville croit hantée, Freddie découvre la cause des mystérieux événements qui s’y produisent.

Les documentaires originaux Netflix

L’envers du sport : La course du siècle – 06/09

Les moyens de vos ambitions – 06/09

Chef’s table : Pizza – 07/09

Indian Predator : Le journal d’un tueur – 07/09

Notre mère meurtrière – 14/09

Lorsque les enfants de Lori Vallow ont disparu, les recherches ont révélé des décès suspects, un mari lui aussi prêcheur de l’apocalypse… et un meurtre.

Gamestop : Les geeks défient Wall Street – 28/09

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

Nous trois ou rien – 01/09

Un iranien qui a milité pour la démocratie sous le Shah et l’Ayatollah se réfugie en France avec sa femme déterminée et leur nouveau-né.

Flash (Saison 7) – 01/09

Kingdom (Anime – Saison 3) – 01/09

Mamma Mia ! – 01/09

Good boys – 01/09

Dragons 2 – 01/09

Dragon rouge – 01/09

The Photograph – 01/09

Battleship – 01/09

Blanche-Neige et le chasseur – 01/09

L’éclair noir – 01/09

La French – 15/09

Iris – 16/09

L’Épreuve du feu – 17/09

Une femme se rapproche d’un condamné à mort et entreprend de prouver son innocence dans la mort de ses enfants dans un incendie.

Laetitia (Saison 1) – 21/09

Maman a tort (Saison 1) – 23/09