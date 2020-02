Netflix : le service de SVOD n’offrira plus d’essai gratuit

Pierre angulaire de l'offre de l'américain, la gratuité n'est plus au programme désormais. Pour essayer Netflix, il faudra payer.

Acteur majeur de la vidéo à la demande (VOD), Netflix s’est octroyé des parts de marché considérables en quelques années seulement, étoffant chaque mois son catalogue de séries et de films, mélangeant tout aussi bien documentaires que polar et drame, avec des contenus réservés aux plus jeunes. L’américain a également réussi à s’imposer dans les cérémonies officielles, telles que les Oscars (où American Factory a remporté l’Oscar du meilleur documentaire en 2020) et les Golden Globes (où Alfonso Cuarón a remporté le prix du meilleur réalisateur et celui du meilleur film en langue étrangère pour Roma en 2019) pour ses long-métrages, mais ses séries récoltent sans arrêt les honneurs. Ce qui fait la force de Netflix, outre son catalogue, était jusqu’aujourd’hui la gratuité de son offre d’essai, qui permettait à tous les intéressés de se faire un avis sans débourser un centime.

Trois formules payantes au choix

Tout cela est aujourd’hui révolu, Netflix mettant le holà sur l’offre d’essai. Désormais, pour pouvoir goûter au catalogue de vidéos sur demande, il faudra s’acquitter de 7,99€, 11,99€ ou 15,99€ selon les formules disponibles. Netflix, qui dépense toujours plus ses créations originales (15 milliards de dollars en 2019 et 20 milliards de dollars en 2020) change de stratégie, probablement car chaque essai gratuit est un manque à gagner. Si l’offre gratuite reste d’actualité aux États-Unis, la France et la Belgique la voit ainsi disparaître.

Une concurrence démultipliée

La concurrence de plus en plus rude et les dépenses colossales de Netflix, qui perd toujours de l’argent et accumule des dettes, peuvent pousser l’entreprise à vouloir mieux rentabiliser ses formules. En septembre 2017, l’entreprise accusait 22 milliards de dette, alors qu’un an plus tôt celle-ci s’élevait à 16,8 milliards de dollars. Désormais, face à Hulu, HBO, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ et Peacock (NBC Universal), il sera plus dur d’exister. La disparition de l’offre gratuite pourrait n’être que temporaire cependant. L’avenir nous le dira.