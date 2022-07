Netflix : l’abonnement financé par la publicité sera coproduit avec Microsoft

Le géant américain Microsoft devient le partenaire technologique et commercial de Netflix pour le nouvel abonnement à prix réduit de la plateforme de streaming.

Malgré des discussions avec Comcast et Google, Netflix a finalement sélectionné Microsoft pour gérer les publicités de son nouvel abonnement. Une association surprenante, mais loin d’être anodine puisque la firme de Redmond ne détient aucun service vidéo qui est en concurrence avec Netflix comme YouTube ou Peacock, et est le propriétaire de Xandr, depuis la fin de l’année dernière, une place de marché publicitaire liée à la télévision connectée. A noter que la solution d’achat de publicité propre à Microsoft, à savoir la Microsoft Audience Network, qui comprend ses solutions PromoteIQ pour le commerce de détail et la plateforme Microsoft Customer Experience pour les spécialistes du marketing, constitue l’épine dorsale de la plateforme de publicité numérique de Microsoft.

We’re thrilled Netflix has selected Microsoft as its advertising technology and sales partner. We want publishers to have more long-term viable ad monetization platforms, so more people can access the content they love wherever they are. https://t.co/QmPszxJTOf — Satya Nadella (@satyanadella) July 13, 2022

“Les spécialistes du marketing qui se tournent vers Microsoft pour leurs besoins publicitaires auront accès à l’audience de Netflix et à l’inventaire premium de la télévision connectée. Toutes les publicités diffusées sur Netflix seront exclusivement disponibles sur notre plateforme. Cette annonce soutient également notre vision en matière de confidentialité qui repose sur la protection des informations des clients“, a déclaré Mikhail Parakhin, président des expériences web chez Microsoft. “Nous sommes ravis d’offrir une nouvelle valeur premium à notre écosystème de spécialistes du marketing et aux partenaires tout en aidant Netflix à offrir plus de choix à ses clients“. Greg Peters, directeur de l’exploitation et directeur des produits chez Netflix, a ajouté : “Microsoft a la capacité de prendre en charge tous nos besoins publicitaires à mesure que nous élaborons cette nouvelle offre. Surtout, Microsoft offre une grande souplesse qui nous permettra d’innover au fil du temps, tant du point de vue technologique que du point de vue commercial, et dispose d’importantes mesures pour la protection de la vie privée de nos abonnés. Le projet en est à ses débuts et nous avons encore beaucoup de travail. Mais notre objectif à long terme est clair, nous souhaitons offrir plus de choix aux clients et proposer aux annonceurs une expérience premium, plus qualitative que la télévision linéaire.“