Netflix commande une saison 2 pour le spin-off de La Casa de Papel : Berlin

Le spin-off de La Casa de Papel, Berlin, va revenir pour une deuxième saison sur la plateforme de streaming Netflix. Suite à son succès fulgurant, la série télévisée qui se déroule en Espagne a été renouvelée, offrant une autre tranche de la vie tumultueuse d’Andrés de Fonollosa, plus connu sous le nom de Berlin.

Un succès retentissant à l’échelle mondiale

La première saison de Berlin a été dévoilée le 29 décembre sur Netflix et a rapidement gravi les échelons pour se hisser dans le Top 10 mondial des séries de la plateforme pendant sept semaines consécutives. Elle est devenue la neuvième série non-anglophone la plus regardée sur Netflix.

D’après The Hollywood Reporter, le tournage de la deuxième saison de Berlin commencera en 2025. Pour célébrer cette annonce, Netflix a commenté l’impact record de la série :

Dès son lancement, Berlin a été la série la plus regardée mondialement et a atteint le Top 10 dans 91 pays. Depuis, elle est restée dans le Top 10 pendant sept semaines consécutives, accumulant 348 millions d’heures de visionnage et 53 millions de vues totales. Berlin est désormais classée numéro 9 parmi les séries non-anglophones les plus regardées de l’histoire de Netflix.

Que nous réserve la saison 2 de Berlin ?

La deuxième saison de Berlin, toujours avec Pedro Alonso en tant que personnage principal, promet “un nouveau braquage et plus d’amour“. L’équipe de braqueurs de Berlin sera également de retour, avec des personnages familiers et peut-être de nouveaux venus. La fin de la première saison suggère que Berlin va réunir son ancienne équipe et planifier un autre braquage élaboré.

Une équipe de braqueurs talentueuse

Pedro Alonso incarne Berlin

Michelle Jenner joue le rôle de Keila

Tristán Ulloa interprète Damián

Begoña Vargas est Cameron

Julio Peña Fernández joue Roi

Joel Sánchez incarne Bruce