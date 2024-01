Berlin : spin-off ou préquelle de La Casa de Papel ? Comment cette série se rattache à l’univers Netflix

Deux ans après la fin de La Casa de Papel, le personnage tant aimé des fans, Berlin, a fait son retour avec sa propre série. Celle-ci s'inscrit harmonieusement dans l'univers de La Casa de Papel. Vous vous demandez comment ?

Deux ans après la finale de La Casa de Papel, le personnage préféré des fans, Berlin, fait son grand retour avec sa propre série. Berlin, tout juste lancée sur Netflix, a suscité des interrogations sur sa connexion avec l’univers de La Casa de Papel.

En effet, Berlin est à la fois un spin-off et une préquelle de La Casa de Papel. La série plonge dans l’histoire d’Andrés de Fonollosa, connu sous le pseudonyme de Berlin, incarné par Pedro Alonso. Se déroulant bien avant les événements de La Casa de Papel, la série suit Berlin dans son “âge d’or”, avant qu’il ne soit diagnostiqué avec la myopathie de Helmer.

Dans Berlin, le personnage principal tente de dérober pour 44 millions d’euros de bijoux à Paris, en France, avec une toute nouvelle équipe. Bien que les personnages principaux de la série originale n’apparaissent pas dans ce spin-off préquelle, Raquel Murillo (Itziar Ituño) et Alicia Sierra (Najwa Nimri) reprennent leurs rôles en tant qu’invités.

Le créateur de La Casa de Papel, Álex Pina, a révélé dans une interview que la série Berlin se situe autour de 2013, soit quatre ans avant le grand vol de la Monnaie royale d’Espagne dans La Casa de Papel. Il y a donc assez de temps entre les deux pour une éventuelle saison 2 de Berlin, bien que rien n’ait encore été confirmé à ce sujet.

On en pense quoi ?

En tant que préquelle, Berlin offre une perspective enrichissante sur un personnage déjà complexe et fascinant. Les fans de La Casa de Papel apprécieront de découvrir les origines de Berlin et son parcours avant les événements de la série originale. Cependant, il reste à voir si Berlin parviendra à captiver les téléspectateurs avec la même intensité et le même suspense que La Casa de Papel.