Ne faites pas confiance au code de votre iPhone pour protéger vos données ! Il y a un certain nombre de mesures supplémentaires assez simples à mettre en place pour protéger comme il se doit vos précieuses données.

Perdre son iPhone est toujours une très mauvaise chose. Perdre toute sa vie numérique est vraiment traumatisant. Malheureusement, cela arrive trop souvent. La journaliste Joanna Sterne a récemment publié un article dans The Wall Street Journal expliquant comment les voleurs mettent, d’une part, la main sur les iPhone, mais aussi et surtout, sur toutes les données à l’intérieur. Et le coupable est souvent le simple code d’accès qui sert de verrou.

Le code de votre iPhone peut être utilisé contre vous

Le code est conçu pour garder les données de votre iPhone en sécurité, mais il est bien trop vulnérable pour être une véritable solution de sécurité. Une fois que le voleur identifie les six chiffres sur votre écran de verrouillage, game over. Et il est facile de regarder par-dessus l’épaule de sa victime. Mais certains voleurs mettent au point de vrais stratagèmes pour récupérer ces codes, chargeant un tiers de filmer, par exemple, pour pouvoir rejouer la séquence facilement une fois l’iPhone volé.

Le code déverrouille de grandes zones sur l’iPhone. Quelques minutes seulement après le vol, un voleur peut réinitialiser votre mot de passe iCloud en saisissant les quelques chiffres qu’il a récupérés. iOS ne demandant en effet pas plus que cela pour procéder.

De là, le voleur a accès à tout. Il peut supprimer les autres appareils du réseau Localiser et désactiver la fonction Localiser, vous empêchant d’en profiter pour agir à distance. Vous avez perdu votre iPhone, mais vous ne pouvez même plus utiliser votre Mac ni votre iPad. Et parce qu’il a changé votre mot de passe, vous ne pouvez rien de faire de votre côté.

Face ID ne protège pas non plus vos apps sensibles, dans la mesure où celles-ci peuvent être déverrouillées avec le code. Cela inclut les notes personnelles, les apps bancaires ou de transfert d’argent comme Venmo, Apple Pay, Coinbase et autre. Les gens ne perdent donc pas seulement leurs appareils et leurs données, mais de l’argent bien réel. Effrayant. Apple n’a pas vraiment de réponse à proposer, mais il y a quelques mesures simples à mettre en place.

Utiliser un code alphanumérique sur iPhone

La première chose à faire est d’améliorer votre code. Choisissez-en-un plus long et alphanumérique – avec des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Pour ce faire, direction les Réglages > Face ID et Code > Changer le code > Options de code. C’est moins pratique qu’un code à six chiffres, certes, mais bien plus sécurisé et sécurisant, surtout pour quelqu’un qui viendrait regarder par-dessus votre épaule. Et vous n’avez pas à la saisir si souvent si Face ID ou Touch ID sont vos méthodes d’authentification usuelles.

Ne laisser personne voir son code

Ce code doit être traité comme le code de votre carte bleue. Si vous devez le saisir en public, faites-le très discrètement. Souvenez-vous, ce code est la porte d’entrée sur tout votre iPhone.

Utiliser des gestionnaires de mots de passe

Les gestionnaires de mots de passe sont un bon moyen de conserver ses mots de passe complexes dans un endroit sécurisé. Si possible, cependant, essayez d’éviter d’en utiliser un pour vos apps relatives à votre argent. The Wall Street Journal explique que des voleurs ont pu accéder à des comptes en banque parce que les informations de connexion étaient présentes dans le Trousseau iCloud.

Les gestionnaires de mots de passe sont un moyen facile de se souvenir de ses mots de passe pour les comptes personnels. Si vous en utilisez un pour vos applications financières, utilisez une solution tierce comme 1Password ou Bitwarden, dans la mesure où celles-ci utilisent un mot de passe maître différent. Ainsi, même si un voleur venait à récupérer le code de votre iPhone, il n’aurait pas accès à votre argent.

Utiliser une app d’authentification plutôt que la double authentification par SMS

Utilisez toujours une méthode d’authentification double facteur (2FA) si votre app bancaire le permet, et passez par une app d’authentification dédiée, pas via le SMS. Si le voleur a accès à votre iPhone, il pourra récupérer un code 2FA qui arrive par SMS. Choisissez plutôt une app comme Aegis ou Raivo qui vous permettent de définir un mot de passe unique pour l’app, plutôt que d’utiliser votre mot de passe iCloud. Comme les gestionnaires de mots de passe tiers, les hackers ne pourront entrer dans votre app d’authentification sans le mot de passe même. Même s’ils ont le mot de passe de votre app bancaire, ils seront coincés.

Ne pas garder de photos de vos infos financières sur l’iPhone

Enfin, vérifier votre bibliothèque de photos et supprimez toutes les images qui contiennent des infos de vos cartes de crédit, vos comptes bancaires et autres numéros de sécurité sociale ou documents d’identité. Une copie scannée d’une carte de crédit suffit parfois à un voleur pour s’inviter sur votre compte en banque.