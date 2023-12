Ncuti Gatwa se confie sur son aventure dans Doctor Who

Le rôle du Quinzième Docteur pour la série télévisée Doctor Who a été confié par la BBC à l'acteur Ncuti Gatwa depuis mai 2022.

Une nouvelle ère pour Doctor Who

Ncuti Gatwa, l’acteur incarnant le Quinzième Docteur, partage son expérience sur le plateau de tournage de la mythique série britannique Doctor Who. L’acteur qui s’est fait connaître dans Sex Education sur Netflix a d’ailleurs fait ses débuts lors du 60ème anniversaire spécial de Doctor Who, “The Giggle”, succédant ainsi à David Tennant, le Quatorzième Docteur.

L’arrivée d’une nouvelle compagne

La série télévisée Doctor Who accueillera également une nouvelle compagne pour le Docteur : Ruby Sunday, qui est incarnée par Millie Gibson, âgée de 19 ans et devenant ainsi la plus jeune actrice à rejoindre le casting de la licence.

Le ressenti de Ncuti Gatwa

Dans une interview accordée à Empire, Ncuti Gatwa est revenu sur son expérience pour Doctor Who. Il avoue avoir été extrêmement nerveux lors du tournage de sa première saison, désirant toujours refaire une prise. Cependant, il a réussi à se détendre lors de la deuxième saison, se sentant “beaucoup moins stressé” et prenant du plaisir à interpréter son rôle.

Combien de temps Ncuti Gatwa restera-t-il dans Doctor Who ?

Pour le moment, Ncuti Gatwa est confirmé pour jouer dans les saisons 14 et 15 de Doctor Who. Interrogé sur la possibilité de revenir pour une troisième saison, le comédien britannico-rwandais a déclaré n’avoir “aucune idée, aucun plan”, mais a affirmé que son “amour pour la série grandit”.