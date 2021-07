NBA 2K22 présente ses nouveautés

Après avoir annoncé que les athlètes Luka Doncic, Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki, Kevin Durant et Candace Parker seront à l’honneur avec les différentes éditions de NBA 2K22, l’éditeur américain 2K et Visual Concepts dévoilent un premier aperçu de certaines de ses nouvelles fonctionnalités, tout en précisant qu’un complètement d’information sera partagé en août prochain puis quelques jours avant le lancement du nouvel opus de la licence “basketolistique”.

#NBA2K22 New Features ✅

🍂Seasons expand to MyCAREER & The W

🏙️All-new City

🚢All-new Neighborhood

🔄The City & MyCAREER become one

⛹️Offense is more skill based

🏀New MyTEAM additions

🔜More to share in Aug. & Sept.

Read Full Courtside Report ➡️ https://t.co/uMX7ixwfJy pic.twitter.com/fjeF7rX2x3

— NBA 2K (@NBA2K) July 20, 2021