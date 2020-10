NBA 2K21 : un nouveau gameplay sur PS5 commenté par les développeurs de Visual Concepts

Les apports de la version next-gen de NBA 2K21 se laissent entrevoir à travers une vidéo de gameplay totalement inédite.

Avec des images de jeu capturées directement sur PS5, le producteur exécutif Erick Boenisch et le directeur de gameplay Mike Wang mettent en lumière plusieurs exemples d’améliorations comme les temps de chargement ultra-rapides (en utilisant les disques SSD intégrés aux consoles de nouvelle génération, la nouvelle mouture de la simulation de Visual Concepts propose désormais des temps de chargement incroyablement courts qui plongent les joueurs directement dans l’action), le fait que NBA 2K21 soit plus proche du vrai basket comme jamais auparavant (les avancées amenées par les consoles de nouvelle génération en matière de mouvements, d’impacts, de tirs, de dribbles et plus encore réduisent l’espace entre jeu et réalité), l’ambiance des salles de basketball (un nouveau standard dans l’interaction de la foule a été mis en place pour NBA 2K21, avec plus de 150 personnages uniques dirigés par l’intelligence artificielle qui peuplent le Lower Bowl de la salle) et les nouvelles perspectives qu’amène cette expérience nouvelle génération (grâce à la nouvelle caméra sur rails, les joueurs ainsi transportés sur le parquet, bénéficient d’une vue complète du jeu, et profitent de l’incroyable représentation visuelle des joueurs et de la salle).

De nouveaux commentateurs pour la version dite “supérieure” de NBA 2K21

Si les fans de NBA 2K21 peuvent d’ores et déjà profiter des commentaires de Kevin Harlan, Greg Anthony et David Aldridge sur PS4, Xbox One et PC, les joueurs qui passeront à la next-gen pourront découvrir les propos de Brian Anderson (play-by-play), Grant Hill (commentateur) et Allie LaForce (journaliste), sachant que de nombreuses analyses seront apportées par des invités spéciaux parmi lesquels Doris Burke, Steve Smith, Chris Webber, Brent Barry et Clark Kellogg.