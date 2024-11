Naughty Dog fait appel à Troy Baker pour son nouveau jeu

Après The Last of Us et Uncharted, Troy Baker sera la vedette du nouveau jeu de Naughty Dog.

Tl;dr Le casting du nouveau jeu de Naughty Dog va accueillir Troy Baker.

Ce projet, encore mystérieux, reflétera l’engagement du studio envers des récits riches et des personnages marquants.

Les rumeurs évoquent un éventuel jeu à thème fantastique, bien que rien n’ait été confirmé officiellement.

Une collaboration qui perdure

Le comédien de doublage américain Troy Baker, célèbre pour ses rôles de Joel dans The Last of Us et Sam Drake dans Uncharted 4, rejoint le nouveau projet de Naughty Dog. Cette collaboration a été confirmée dans un article de GQ où Neil Druckmann, co-président du studio américain aux côtés d’Evan Wells, a exprimé son enthousiasme : « En un battement de cœur, je travaillerais toujours avec Troy« . Bien que les détails du rôle de Troy Baker restent flous, sa participation garantit une forte présence narrative et une performance marquante. Le lien entre Troy Baker et Naughty Dog symbolise l’engagement de la filiale de Sony Interactive Entertainment envers des récits riches et des personnages profonds.

Des projets ambitieux en préparation

Malgré l’annulation de The Last of Us Online, Naughty Dog a plusieurs jeux en développement, comme l’a confirmé Neil Druckmann en juin dernier. Parmi ces projets, des expériences solo immersives et inédites se dessinent. Neil Druckmann insiste sur le fait que le studio ne veut pas être défini uniquement par la franchise The Last of Us. Les prochaines créations chercheront à explorer de nouvelles dimensions narratives. Avec une attention particulière portée aux relations et à des thématiques philosophiques centrales, Naughty Dog promet de nouvelles histoires aussi captivantes que leurs précédents succès.

Une possible aventure fantastique ?

Les rumeurs sur un jeu à thème fantastique continuent de circuler. Tout a commencé avec des posters aux accents féériques aperçus dans The Last of Us. Plus tôt, en 2021, des œuvres de l’artiste Hyoung Nam montrant des guerrières et un dragon ont alimenté les spéculations. Bien que Hyoung Nam ait démenti tout lien avec un projet en cours, les fans restent convaincus que Naughty Dog pourrait explorer ce genre inédit pour le studio. Une aventure épique dans un univers fantasy serait une évolution fascinante pour Neil Druckmann et son équipe.

Troy Baker dans un autre rôle emblématique

En attendant ce projet mystère de Naughty Dog, Troy Baker ne chôme pas. Il prête sa voix à Indiana Jones dans le prochain jeu de MachineGames, Indiana Jones et le Cercle ancien, qui sortira le 9 décembre 2024 sur Xbox Series XIS et PC, ainsi qu’au printemps 2025 sur PS5. Les premières impressions sont unanimes : il capture parfaitement l’essence d’un jeune Harrison Ford. Sa performance apporte une authenticité bienvenue à ce titre attendu. Avec des projets variés et son retour chez Naughty Dog, Troy Baker continue de s’affirmer comme l’un des acteurs incontournables du jeu vidéo moderne.