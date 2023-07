Naraka : Bladepoint va devenir free-to-play et arrive sur PS5

La version PS5 de Naraka : Bladepoint est annoncée et datée.

Développé par le studio chinois 24 Entertainment, Naraka : Bladepoint se présente comme une expérience de combat et d’action mythique jusqu’à 60 joueurs, avec une bataille de corps à corps inspirée des arts martiaux, une mobilité défiant la gravité, un vaste arsenal d’armes à distance et de contact ainsi que des héros légendaires personnalisables aux compétences épiques inspirés des mythes et légendes chinois.

Packing a punch with all that is new and coming to #NARAKABLADEPOINT. F2P, PS5, a long-awaited hero, and gifts for veteran and new players alike are what you missed during the NARAKA Fest. Eager to fight? Pre-register for the F2P launch! For more details: https://t.co/44fafncNvE — NARAKA: BLADEPOINT (@NARAKATHEGAME) July 6, 2023

Yongcheng Liu, lead producer chez NetEase Games, a déclaré :

Nous avons optimisé les commandes pour la manette DualSense de la PS5, ce qui permet aux utilisateurs de réaliser n’importe quel combo. Nous avons intégré une aide à la visée pour permettre aux joueurs de mieux utiliser leurs grappins. Qu’ils aient l’intention de cibler le corps de leur ennemi ou le sol à proximité, ils peuvent le faire facilement. Une autre fonction que nous avons incluse est la rotation automatique, une caractéristique couramment utilisée dans les jeux d’action. Nous nous sommes également concentrés sur le SSD, afin que les joueurs PS5 puissent profiter de taux d’images et de vitesses de chargement plus élevés.

Un trailer pour la version PS5 de Naraka : Bladepoint

Si Naraka : Bladepoint sortira le 13 juillet prochain sur PS5, le Battle Royale avec des ninjas est disponible sur PC via Steam et Epic Games Store depuis le 11 août 2021, sur Xbox Series X et Xbox Series S depuis le 23 juin 2022 et enfin la Xbox One depuis le 22 décembre 2022.

Tous les utilisateurs de PS5 recevront un skin Katana, un Ryuzan·Frost Reflection et deux Immortal Treasures. Les membres du PlayStation Plus recevront également cinq trésors supplémentaires, un couvre-chef exclusif conçu exclusivement pour les membres du PS Plus ainsi que d’autres cadeaux.