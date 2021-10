Nanoleaf lance ses Lines, pour un éclairage connecté toujours plus personnalisé

Nanoleaf lance ses Lines, pour aller plus loin encore dans la personnalisation de l'éclairage. En vente à partir de la fin du mois de novembre.

Il y a énormément de possibilités en matière de domotique. Il est possible de connecter la sécurité de sa maison, de gérer la musique en multi-room, de piloter les éclairages, etc. Concernant ce dernier point, les solutions sont extrêmement variées. Nanoleaf est l’une d’entre elles, avec des produits très géométriques à placer directement sur les murs, pour des ambiances à nulles autres pareilles. Leur nouvelle référence est baptisée Lines.

Vous connaissez très probablement Nanoleaf comme étant l’entreprise à qui l’on doit ces panneaux lumineux aux formes géométriques que l’on voit dans de nombreux setup de streamers. Cela étant dit, si vous n’êtes pas particulièrement fan des formes géométriques et que vous cherchez quelque chose de plus simple, Nanoleaf dispose désormais d’une option très intéressante avec ses “Lines”.

Comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, les Lines s’éloignent quelque peu de l’offre initiale de la marque. Plutôt que d’utiliser des formes géométriques pour former quelque chose de plus imposant encore, les utilisateurs peuvent utiliser les Lines pour créer leurs propres formes.

En vente à partir de la fin du mois de novembre

Selon le communiqué de Nanoleaf, “les Nanoleaf Lines réinventent l’idée du design modulaire, avec des lignes lumineuses ultra-légères qui se lient aux autres à un angle de 60 ° pour créer des formes linéaires de toutes sortes, géométriques ou non, et même des designs pour les plafonds grâce aux fixations intuitives intégrées dans chaque connecteur.”

Voilà en tout cas une proposition très intéressante et qui offre encore davantage le champ des possibilités. Chaque Lines viendra se connecter à une autre avec un angle de 60 °. De plus, ces Lines sont compatibles avec une grande variété de plates-formes pour la domotique, y compris Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings et IFTTT.

Les Nanoleaf Lines devraient être en vente à partir de la fin du mois de novembre. Le kit de démarrage sera proposé à 199,99 $ et des packs d’extension de trois Lines seront vendus séparément à 79,99 $.