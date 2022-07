My Hero Academia : Ultra Rumble, une bêta fermée en exclusivité sur PS4

Bandai Namco confirme une sortie mondiale pour My Hero Academia : Ultra Rumble.

Initialement prévue pour février dernier, la bêta fermée de My Hero Academia : Ultra Rumble se déroulera en deux phases durant le mois d’août prochain. La première aura lieu le 18 août entre 4h et 12h, tandis que la deuxième est prévue du 19 août à 4h au 22 août à 8h.

