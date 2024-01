Mortal Kombat 2 : une suite plus prometteuse que le reboot

Il faudra encore patienter pour Mortal Kombat 2, mais il est déjà évident que la suite tant attendue semble bien plus prometteuse que le reboot de Mortal Kombat sorti en 2021.

Tl;dr Mortal Kombat 2 promet d’être meilleur que le reboot de 2021.

Le film introduira de nouveaux personnages, élargissant l’univers du jeu.

Il ne perdra pas de temps à introduire les champions d’Earthrealm.

Le film semble avoir tiré les leçons des défauts du reboot de 2021.

Mortal Kombat 2, une meilleure adaptation cinématographique

Le monde du cinéma retient son souffle : Mortal Kombat 2 se profile à l’horizon. Les premières informations dévoilées laissent présager une suite plus aboutie que le reboot de 2021. Né avec le jeu vidéo dans les années 90, la franchise Mortal Kombat a connu un franc succès avec son adaptation cinématographique malgré quelques erreurs de parcours. La saga, qui s’articule autour de plusieurs films, semble aujourd’hui prendre une direction plus positive.

Un nouvel essor pour la franchise

Avec l’introduction de plusieurs nouveaux personnages, Mortal Kombat 2 semble vouloir exploiter davantage la richesse de l’univers du jeu vidéo. Parmi les nouveaux venus, on note l’arrivée de Johnny Cage, Jade, Kitana, Kahn, Quan Chi, King Jerrod et Queen Sindel. Ces personnages, qui feront leur première apparition dans la série reboot, combattront aux côtés des héros du premier film, parmi lesquels Cole Young et Sonya Blade. L’attente est grande chez les fans du jeu original.

Un scénario plus fluide

L’un des points forts de Mortal Kombat 2 est qu’il ne perdra pas de temps à présenter les champions d’Earthrealm, laissant plus de place à l’intrigue principale et aux combats sanglants. Dans le premier film, les champions d’Earthrealm étaient Liu Kang et Kung Lao, rejoints par Cole Young à la fin du film. La suite promet donc de nouveaux champions, mais sans devoir les présenter à nouveau, ce qui fluidifie le récit.

Une suite qui tire les leçons du passé

Les dernières nouvelles concernant Mortal Kombat 2 sont plutôt rassurantes : la suite semble avoir bien analysé les erreurs du reboot de 2021. L’un des principaux reproches fait au film était son manque de personnages. Avec l’annonce de l’arrivée de six nouveaux personnages, il semble que ce problème soit en passe d’être résolu. De plus, le scénario de Mortal Kombat 2 promet d’être moins confus, avec une menace déjà établie et des personnages déjà regroupés.