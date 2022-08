Moonbreaker, un jeu de figurines numérique avec de la stratégie au tour par tour

Unknown Worlds Entertainment a fait équipe avec Brandon Sanderson, auteur de Mistborn, pour créer Moonbreaker.

Dans Moonbreaker, les joueurs vont constituer une équipe comprenant un capitaine et 10 unités supplémentaires. Ils doivent ensuite tenter de vaincre le capitaine de leurs adversaires et mener leurs troupes à la victoire en utilisant de manière stratégique les aides de leur vaisseau, la composition de leur équipe ou encore leur connaissance de la carte. Ils peuvent affronter d’autres joueurs en ligne ou participer à des défis hors ligne. En plus de ces escarmouches, le jeu propose également un mode Cargo Run. Il offre une expérience solo remplie de rencontres d’IA générées de manière procédurale, ajoutant un élément presque “rogue-lite” au nouveau de studio américain Unknown Worlds Entertainment.

Moonbreaker est une déclaration d’amour pour les figurines à peintre

Chaque aspect de Moonbreaker a été conçu pour reproduire les sensations d’un jeu de figurines physique sans en subir les limites physiques. Grâce à des outils de peinture détaillés, intuitifs et en constante évolution, les joueurs peuvent personnaliser leurs unités comme jamais auparavant.

Mike Silbowitz, responsable de la division commerciale pour les USA chez Krafton, explique :

Nous proposons une expérience de jeu tout à fait unique, qui combine la profondeur du jeu de figurines traditionnel avec la praticité de la technologie moderne du jeu vidéo. Nos partenaires d’Unknown Worlds Entertainment ont l’habitude de prendre des décisions créatives audacieuses, comme en témoigne leur succès avec les séries Subnautica et Natural Selection, et nous espérons que Moonbreaker perpétuera cette tradition. Le lancement du jeu en accès anticipé n’est qu’un début, puisque nous sommes ravis de pouvoir le soutenir par des saisons continues et des mises à jour de son contenu.

Un trailer pour Moonbreaker

Inspiré par des jeux comme Hearthstone et XCOM, ainsi que par des licences de science-fiction populaires comme Firefly et Guardians of the Galaxy, Moonbreaker sera disponible en accès anticipé sur PC via Steam et Mac à partir du 29 septembre prochain.

Charlie Cleveland, cofondateur et game director chez Unknown Worlds Entertainment, déclare :