Moon Studios s’associe avec Private Division (Take-Two Interactive) pour éditer son nouveau jeu

Un partenariat d'édition entre Private Division et Moon Studios est annoncé.

Après avoir été mis sur le devant de la scène par Microsoft avec Ori, une exclusivité Xbox One qui aura fait le voyage par la suite sur Nintendo Switch, Moon Studios a décidé de s’associer avec le label Private Division de l’éditeur américain Take-Two Interactive pour faire publier sa nouvelle production indépendante, à savoir un action-RPG ambitieux prévu pour les consoles de Sony et Microsoft ainsi que sur PC. Une sortie est d’ailleurs planifiée pour l’année prochaine.

We're happy to announce that @PrivateDivision will publish the next game @moongamestudios is making: An Action RPG that we hope will set new standards! pic.twitter.com/yDJZ5R0aqe — Moon Studios (@moongamestudios) July 29, 2020

“Ces dix dernières années, le développement de la série Ori a été une expérience incroyable pour notre équipe, et nous sommes heureux de viser encore plus haut avec un nouveau jeu d’action-RPG“, ont déclaré Thomas Mahler et Gennadiy Korol, cofondateurs de Moon Studios. “Nous estimons devoir notre succès au processus de ‘peaufinage itératif’ que nous utilisons et nous continuerons de développer des jeux de cette manière afin d’obtenir un titre encore meilleur que toutes nos précédentes réalisations.”

Private Division va aussi éditer les prochains jeux de Roll7 et League of Geeks

Trois titres en cours de développement enrichiront le portfolio impressionnant du label de jeux élaborés par des talents créatifs à la pointe de l’industrie : “Notre partenariat avec League of Geeks et Roll7 permettra à Private Division d’agrandir son catalogue grâce aux meilleurs talents créatifs de l’industrie, issus des quatre coins du globe. Nous sommes enchantés de collaborer avec ces développeurs expérimentés et de leur fournir l’aide nécessaire pour concrétiser leurs visions créatives.”