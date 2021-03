Monster Hunter Rise sortira sur PC en 2022

Capcom officialise le portage PC de Monster Hunter Rise.

Alors que Monster Hunter Rise sortira en exclusivité sur Nintendo Switch à partir du 26 mars prochain, avec notamment une console collector, le producteur Ryozo Tsujimoto et le directeur Yasunori Ichinose ont confirmé le développement peu avancé d’une version PC durant une récente entrevue accordée à Fanbyte. Un lancement pour 2022 est d’ores et déjà planifié par l’éditeur japonais Capcom. Précisons que cette fameuse édition était mentionnée par le passé dans un dossier confidentiel avec Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin qui est lui toujours annoncé que sur Switch pour le moment. Enfin, il est indéniable qu’une arrivée de MH Rise sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series sera également prévue dans le courant de l’année prochaine.

Monster Hunter Rise, l’univers du prochain opus de la saga phare de Capcom se dévoile dans une bande-annonce

L’action-RPG Monster Hunter Rise transportera les joueurs dans le village de Kamura, un tout nouveau lieu qui attire les visites grâce à sa culture unique et ses technologies de chasse innovantes. Equipés de différentes armures et armes, les Chasseurs pourront traquer diverses créatures dans des lieux comme les anciennes ruines du Temple oublié. Pour la toute première fois, des actions d’accrochage des Monstres à l’aide d’un “Filoptère”, pouvant être effectuées debout ou en plein air, permettent des manœuvres aériennes novatrices favorisant de nouvelles attaques et stratégies de chasse. De plus, de nouveaux partenaires de chasse appelés Chumsky, des compagnons “Canyne” personnalisés et chevauchables qui offriront aux joueurs de nouvelles options d’attaque seront introduits dans ce nouveau titre. Les Palicos, “Felyne” bien connus de l’univers Monster Hunter, reviendront en tant que personnages de soutien à travers diverses actions telles que la guérison.